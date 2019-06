EH 2019:Vlček pridal ďalší kus do medailovej zbierky: Má obrovskú cenu

Slovenský štvorkajak v zložení zľava Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Minsk 27. júna (TASR) - Erik Vlček pridal do svojej zbierky ďalšiu cennú medailu a jednu z posledných, ktoré mu v úctyhodnej zbierke chýbali. Pred štyrmi rokmi v Baku mu to tesne nevyšlo, no vo štvrtok sa na II. európskych hrách v Minsku tešil z bronzu v K4 na 500 metrov.Tridsaťsedemročný reprezentant v rýchlostnej kanoistike si tak splnil ďalší športový sen. Doteraz mal na konte dokopy 24 medailí z olympijských hier (3), majstrovstiev sveta (16) a Európy (5), teraz zaokrúhli počet na 25. Na EH bol blízko k cennému kovu už pred štyrmi rokmi, ale slovenskávtedy skončila štvrtá.povedal.Pred štyrmi rokmi totiž nečakal, že vydrží súťažiť až doteraz. Už si nedával dlhodobé ciele, ale vždy sa sústredil len na ďalšiu sezónu. Rovnako je tomu aj teraz a pri otázke na to, či bude pretekať aj o ďalšie štyri roky na tretích EH v Krakove, sa len pousmial.dodal už vážnejšie.Miestenky do Tokia sa budú rozdávať už v auguste na majstrovstvách sveta v maďarskom Szegede. Vlček by bol rád, keby na vrchole sezóny štartoval štvorkajak v rovnakom zložení ako v Minsku. Skúsený veterán verí, že v najsilnejšej zostave je s trojicou mladíkov Samuelom Balážom, Csabom Zalkom a Adamom Botekom. Posledný menovaný však štartuje aj v K2 s Petrom Gellem, v Minsku mu dvojštart vyšiel, no na svetovom šampionáte nebude na túto kombináciu dostatok času. Vedenie zväzu tak musí rozhodnúť kam s Botekom.povedal. I keď je možností viacero, K4 napríklad vybojovala striebro na júnovom SP v Duisburgu na chvoste s Gáborom Jakubíkom, Vlček by na súčasnej zostave najradšej nič nemenil.Napriek tomu, že sú jeho traja kolegovia o minimálne 15 rokov mladší, Vlček to vôbec nevníma ako problém.uviedol.