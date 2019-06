EH19: Gelle po postupe do finále: Jedna z najlepších jázd tento rok

Slovák Peter Gelle. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 25. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle s Adamom Botekom postúpili na II. európskych hrách v Minsku priamo do finále K2 na 1000 m.V utorok vyhrali úvodnú rozjazdu s vyše sekundovým náskokom pred loďou Talianska. "povedal Gelle.Slováci dosiahli čas 3:08,032 min, v druhej rozjazde boli rýchlejší iba víťazní Nemci, no i to len o necelú pol sekundu.dodal Gelle.Finále je na programe v stredu 26. júna od 10.15 SELČ.