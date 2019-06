EH19-Strelectvo: Varga neobhájil striebro, má šancu na medailu v mixe

Na snímke slovenský reprezentant v športovej streľbe Erik Varga, ktorý nepostúpil do finále trapu na II. Európskych hrách v Minsku 23. júna 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Minsk 23. júna (TASR) - Od vážneho zranenia ruky spred troch rokov stále bojuje so zdravotnými problémami, ktoré ho obmedzujú pri športových výkonoch. V nedeľu na II. európskych hrách v Minsku mu len tesne ušiel postup do finále, no slovenský strelec Erik Varga bol so 7. miestom aj tak spokojný.uviedol.V závere roka 2016 si pri páde zlomil ramenné puzdro, odtrhol kĺb, chrupavku a zlomilo lopatku. Musel vynechať celú nasledujúcu sezónu a odvtedy sa s ním vlečú zdravotné ťažkosti.povedal po nedeľňajšom neúspechu v rozstrele.Bývalý majster sveta obsadil v kvalifikácii siedme miesto, keď trafil v piatich položkách 118 asfaltových holubov (25-22-23-25-23). O finále zabojoval v rozstrele, ale v konkurencii Rusa Alexeja Alipova a Brita Aarona Headinga neuspel. Netrafil hneď úvodný terč, pričom svoj pokus musel opakovať.opísal rozhodujúci moment, ktorý ho pripravil o účasť vo finále.Striebro z premiérových európskych hier síce neobhájil, no stále má šancu na medailu v mixe. Spolu so Zuzanou Rehák-Štefečekovou sa pokúsia už v pondelok zopakovať zlatú radosť z Baku 2015.dodal.