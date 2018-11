Einsteinov list o antisemitizme vydražili za takmer 40.000 dolárov

Na archívnej snímke z 28. decembra 1934 Albert Einstein. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 14. novembra (TASR) - Za takmer 40.000 dolárov vydražili v utorok večer v Jeruzaleme list, v ktorom svetoznámy fyzik Albert Einstein upozorňoval na nárast antisemitizmu a nacionalizmu vo svojom rodnom Nemecku. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.Einstein napísal list svojej sestre Maji v auguste 1922, teda viac ako desaťročie predtým, ako sa v Nemecku dostali k moci nacisti.uviedol vedec v 1,5-stranovom liste napísanom v nemčine.Zároveň predpovedal, že vo vtedajšom Nemecku nastávajú zlé časy, a to v politickej i ekonomickej oblasti. "Som preto rád, že môžem od toho všetkého na rok a pol odísť," napísal Einstein zrejme s odkazom na svoje prednáškové turné po Ázii, na ktoré sa vtedy chystal.Rukou písaný list ponúkla do dražby jeruzalemská aukčná spoločnosť Kedem za vyvolávaciu cenu 12.000 dolárov. Kupec, ktorého totožnosť nebola zverejnená, ho napokon vydražil za 39.360 dolárov (takmer 35.520 eur), teda za približne dvojnásobok očakávanej ceny.List bol podľa agentúry AP napísaný v nepokojnom období po zavraždení vtedajšieho ministra zahraničných vecí Walthera Rathenaua pravicovými radikálmi, keď Einstein odišiel z Berlína a ukrýval sa v severnom Nemecku. Vedec, ktorý bol rovnako ako Rathenau židovského pôvodu, mal vtedy obavy o svoj život. Rok nato sa nemeckí nacisti prvýkrát, zatiaľ neúspešne, pokúsili o uchopenie moci; takzvaný pivný puč v bavorskom Mníchove sa však podarilo potlačiť.Albert Einstein, považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia, sa po nástupe Adolfa Hitlera k moci v roku 1933 vzdal nemeckého občianstva a odišiel do USA. Stal sa pritom terčom intenzívnej diskreditačnej kampane zo strany nacistov a ich stúpencov.Do Nemecka sa nevrátil ani po skončení druhej svetovej vojny a zomrel v roku 1955 v americkom Princetone.