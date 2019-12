EK bude vyšetrovať fúziu dvoch juhokórejských výrobcov lodí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 10. decembra (TASR) - Zlúčenie juhokórejského Hyundai Heavy Industries Holdings, najväčšieho výrobcu lodí na svete, s konkurenčnou lodiarskou firmou Daewoo v hodnote 1,8 miliardy USD (1,62 miliardy eur) bude čeliť rozsiahlemu vyšetrovaniu v Európskej únii (EÚ) pre obavy z monopolu. Uviedli to v utorok dva zdroje z Bruselu, ktoré nechceli byť menované.Holding Hyundai v januári oznámil dohodu o vytvorení lodiarskeho obra s trhovým podielom 21 %. Tento krok je čiastočne reakciou na nadmernú kapacitu v tomto odvetví priemyslu.Európska komisia po predbežnom preskúmaní, ktoré sa končí 17. decembra, začne na budúci týždeň vyšetrovanie ich dohody. To môže trvať až päť mesiacov a vo väčšine prípadov sa končí tým, že spoločnosti sú nútené predať niektoré aktíva alebo technológie či vzdať sa kontraktov v prospech rivalov, aby zmiernili obavy, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže.Komisia odmietla správy o vyšetrovaní komentovať. Dohoda si však vyžaduje schválenie príslušnými regulačnými úradmi. V Južnej Kórei, Číne a v Japonsku už obe firmy získali súhlas so zlúčením.Holding Hyundai minulý týždeň uviedol, že spolupracuje so singapurskými regulačnými úradmi na odstránení ich obáv.uviedol hovorca Hyundai Heavy Industries.Kórejská rozvojová banka (KDB), ktorá vlastní 55,7 % v spoločnosti Daewoo Shipbuilding a Marine Engineering Co., sa k tomu už predtým odmietla vyjadriť.Hyundai sa snaží presvedčiť regulačné úrady v EÚ, aby vzali do úvahy konkurenčnú hrozbu vyplývajúcu zo zlúčenia čínskych firiem China Shipbuilding Industry (CSIC) a China State Shipbuilding Corp., uviedli ďalšie zdroje.Obe kórejské lodenice tvrdia, že aj po fúzii budú fungovať nezávisle, pričom každá z nich bude uzatvárať vlastné kontrakty so zákazníkmi a dodávateľmi.(1 EUR = 1,1075 USD)