EK je znepokojená kampaňou na diskreditáciu sudcov v Poľsku

Brusel/Varšava 22. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) vyjadrila znepokojenie nad správami poľských médií o prebiehajúcej kampani, zameranej na diskreditáciu sudcov kritických voči vládnej reforme poľského súdnictva. Tento škandál už viedol v utorok k odstúpeniu námestníka ministra spravodlivosti Lukasza Piebiaka, pripomenula vo štvrtok poľská tlačová agentúra PAP.Poľský spravodajský portál Onet.pl ešte v pondelok 19. augusta zverejnil článok, že námestník ministra spravodlivosti Lukasz Piebiak udržiaval na sociálnych sieťach kontakt so ženou známou iba pod menom Emilia, ktorá anonymne šírila ohováračské informácie o vybraných sudcoch a údajne to robila s Piebiakovou podporou. Medzi sudcami, ktorí sa stali terčom ženinho očierňovania, bol predseda združenia poľských sudcov s názvom 'Iustitia', profesor Krystian Markiewicz. Piebiak po tomto článku odstúpil z funkcie.Tlačová služba Európskej komisie uviedla, že správu prijala so znepokojením, ale nebude kauzu komentovať, hoci vývoj situácie bude pozorne sledovať.Zdroje z prostredia EK agentúre PAP povedali, že komisia v zásade nezasahuje do vnútorných záležitostí - avšak vzhľadom na to, že kauza sa týka poľskej reformy súdnictva, proti ktorej má komisia námietky, bude táto záležitosť možno výnimkou. Reforma súdnictva je totiž aj dôvodom toho, že Únia spustila proti Poľsku procedúru na základe článku 7 Zmluvy o EÚ, ktorá môže viesť k sankciám voči krajine.Článok 7 je zameraný na ochranu právneho štátu v členských krajinách EÚ. Súdne reformy v Poľsku podľa EÚ dospeli do stavu, keď je súdnictvo pod politickou kontrolou vládnucej väčšiny.