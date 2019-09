EK navrhla 780 miliónov eur pre krajiny,ktoré doplatia na tvrdý brexit

Ilustračná snímka. Foto: Foto:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu v rámci svojejupozornila všetkých občanov a podniky v členských krajinách EÚ, aby sa pripravili na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie k 31. októbru 2019 a zároveň navrhla vyčleniť sumu 780 miliónov eur na podporu podnikov, ich zamestnancov a členských štátov EÚ, ktoré najviac doplatia na takzvaný tvrdý brexit.Komisia pripomenula, že do brexitu zostáva už len osem týždňov, aj preto vo najnovšom oznámení o pripravenosti na brexit vyzvala všetky zainteresované strany v krajinách EÚ, aby sa pripravili na scenár brexitu bez dohody.Medzi nové opatrenie eurokomisie patrí návrh na úpravu dvoch existujúcich fondov - Európskeho fondu solidarity a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Tie by mali byť k dispozícii na podporu ohrozených podnikov, prepustených pracovníkov a členských štátov, pre ktoré bude mať scenár brexitu bez dohody najhoršie dôsledky. Tieto návrhy ešte musí schváliť Európsky parlament aj ministri členských krajín (Rada EÚ).Komisia navrhla, aby sa z uvedených fondov vyčlenila suma 780 miliónov eur, ktorá by pomohla najviac zasiahnutým členským štátom pokryť akékoľvek nevyhnutnéspôsobené brexitom bez dohody, a tiež by zmiernila straty zamestnancov, ktorí prišli o prácu v dôsledku tejto situácie.Podľa údajov tlačovej agentúry AFP krajiny, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou ovplyvnené tvrdým brexitom, sú Írsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Francúzsko a Dánsko. Všetky štáty, ktoré požiadajú o pomoc prostredníctvom uvedených fondov, tak musia urobiť najneskôr do konca apríla 2020.(spravodajca TASR Jaromír Novak)