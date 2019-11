EK: Nemecko si udrží prebytok, dlhy Talianska a Francúzska stúpnu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 7. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok predpovedala Nemecku, že si udrží rozpočtový prebytok minimálne do roku 2021, zatiaľ čo deficit Francúzska tento rok prekročí povolený strop a taliansky dlh sa ešte zvýši na takmer 140 % hrubého domáceho produktu (HDP). Komisia to uviedla v rámci prezentácie svojich jesenných hospodárskych prognóz.Nemecko a ďalšie bohatšie štáty čelia výzvam, aby vynaložili viac prostriedkov na boj proti spomaľovaniu hospodárstva.No aj napriek zhoršenej prognóze hospodárskeho rastu dosiahne Nemecko v tomto roku veľký rozpočtový prebytok na úrovni 1,2 % HDP. V budúcom roku očakáva Komisia zníženie jeho prebytku na 0,6 % HDP a v roku 2021 na 0,2 % HDP.Aj Holandsko patrí medzi štáty eurozóny, ktoré by mohli minúť viac. EK očakáva, že v tomto roku bude mať prebytok 1,5 % HDP, na budúci rok 0,5 % HDP a v roku 2021 0,4 % HDP.Taliansko, ktoré už má najväčší dlh v EÚ, tento rok zvýši svoje dlhové zaťaženie na 136,2 % HDP, v budúcom roku na 136,8 % a v roku 2021 na 137,4 % HDP.Prognózy Komisie sa líšia od odhadov talianskej vlády. Rím predpovedá, že sa jeho dlh v budúcom roku zníži na 135,2 % HDP a v roku 2021 ďalej klesne.Podľa fiškálnych pravidiel Európskej únie (EÚ) krajiny s dlhom nad 60 % HDP ho musia postupne znižovať.Komisia tiež predpovedá, že štrukturálny deficit Talianska, v ktorom nie sú zahrnuté jednorazové výdavky a príjmy a je kľúčový pre hodnotenie dodržiavania fiškálnych pravidiel, sa tento rok zhorší na 2,2 % HDP a v roku 2020 na 2,5 %. To je tiež v rozpore s pravidlami, ktoré predpisujú jeho znižovanie.Aj Francúzsko, ktorého dlh sa priblížil tesne k úrovni 100 %, tento rok zvýšilo výdavky, v dôsledku čoho jeho deficit podľa odhadu Komisie stúpne na 3,1 % HDP, čo je viac ako povolený strop 3 % HDP. EK však predpovedá, že už na budúci rok francúzsky deficit klesne na 2,2 % HDP.