EK odporúča posilniť EÚ v šiestich strategických oblastiach podnikania

Brusel 5. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok zverejnila odporúčania, ktoré vypracovali experti Strategického fóra pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a celosvetové vedúce postavenie EÚ v šiestich strategických a na budúcnosť orientovaných oblastiach podnikania.Komisia zdôraznila, že tými oblasťami sú: prepojené, čisté a autonómne vozidlá, vodíkové technológie a systémy, inteligentné zdravotníctvo, priemyselný internet vecí, nízkouhlíkový priemysel a kybernetická bezpečnosť.Podľa údajov EK ide o oblasti, ktoré zamestnávajú milióny Európanov a týkajú sa všetkých zložiek obyvateľstva. Automobilový priemysel dáva v EÚ prácu 12 miliónom ľudí a tvorí 4 % HDP Únie. Náklady na zdravotníctvo v súčasnosti tvoria 9,6 % HDP a pri starnúcej populácii budú narastať. Nízkouhlíkový priemysel má splniť klimatické ambície EÚ do roku 2050, pričom je nevyhnutné investovať do modernizácie oceliarskej, chemickej či cementárenskej výroby, ktoré ročne generujú obrat vo výške 750 miliárd eur. Vodíkové technológie majú nahradiť tie uhlíkové a vytvoriť energetickú sebestačnosť a odolnosť Európanov. Internet vecí podľa EK do roku 2025 vygeneruje 80 miliárd eur ročne a pre celú ekonomiku EÚ bude mať hodnotu bilióna eur. Kybernetická bezpečnosť je prudko sa rozvíjajúca oblasť, ktorej celosvetová trhová hodnota prevyšuje 100 miliárd eur.Eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elžbieta Bieňkowská zdôraznila, že jednotný trh EÚ, ktorý je jedným z najväčších trhov na svete, je jedinečným odrazovým mostíkom pre úspech európskeho priemyslu v celosvetovej konkurencii.opísala situáciu. Spresnila, že EÚ dobre začala konať v oblastiach, ako sú batérie, recyklácia plastov či vysokovýkonná výpočtová technika, ale môže dosiahnuť viac. Aj preto víta odporúčania expertnej skupiny pre ďalších šesť strategických hodnotových reťazcov, na ktoré by sa mala zamerať priemyselná politika EÚ.Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu zahŕňajú inovatívne výskumné projekty, ktoré obsahujú značné riziká a vyžadujú si spoločné, dobre koordinované úsilie a nadnárodné investície verejných orgánov a priemyselných odvetví z niekoľkých členských štátov. Spoločnými investíciami do silných priemyselných odvetví môže EÚ prispieť k vzniku pracovných miest a k rastu naprieč rôznymi odvetviami a regiónmi a posilniť postavenie EÚ vo svete.V správe EK sa stanovujú aj horizontálne podporné opatrenia. Tými sú napríklad spoločné využívanie verejných a súkromných zdrojov na úrovni EÚ a na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, koordinácia spoločných investícií na priemyselné využitie a zavádzanie nových technológií, prehlbovanie jednotného trhu na základe právnych predpisov a nových noriem, mapovanie a rozvoj zručností potrebných v rámci hodnotových reťazcov či zdynamizovanie inovačných systémov so zameraním sa na silné stránky regiónov a verejno-súkromné partnerstvá. Komisia odporúča procesy riadenia, ktoré budú sledovať technologické a priemyselné zmeny, identifikovať vznikajúce strategické hodnotové reťazce a hodnotiť pokrok pri aktivitách v rámci týchto hodnotových reťazcov.Komisia pripomenula, že európsky priemysel je silný a zachoval si vedúce postavenie vo svete v odvetviach, ako je automobilový, chemický, farmaceutický, strojárenský či letecký a kozmický priemysel. Od roku 2013 vytvoril priemysel 1,7 milióna pracovných miest a predstavuje viac ako dve tretiny vývozu EÚ. Svet sa však mení a aj európsky priemysel sa musí prispôsobiť zmenám.Exekutíva EÚ preto presadzuje politiku vytvárajúcu prostredie, v ktorom môžu európske priemyselné odvetvia prosperovať. Zámerom je, aby priemysel vytváral kvalitné pracovné miesta na silnom a spravodlivom jednotnom trhu, posilňoval konkurencieschopnosť, podporoval investície a inovácie napríklad v oblasti čistých technológií a podporoval regióny a pracovníkov dotknutých priemyselnými zmenami.