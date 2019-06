EK: Pre Slovensko ostáva výzvou udržateľnosť výdavkov na dôchodky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Slovensko by malo lepšie spresniť opatrenia, akými chce dosiahnuť plánované rozpočtové ciele. Potrebné je, aby sa zameralo na strednodobý rozpočtový cieľ do roku 2020. Okrem toho pre Slovensko v oblasti verejných financií zostáva rizikom udržateľnosť verejných financií najmä pre rast výdavkov na dôchodky a zdravotnú starostlivosť v dôsledku starnutia obyvateľstva. Vyplýva to z odporúčaní Európskej komisie (EK) pre jednotlivé štáty Európskej únie (EÚ) na rok 2019, ktoré predstavila v stredu.Brusel upozornil na to, že na Slovensko sa v súčasnosti vzťahuje preventívna časť Paktu stability a rastu. Vláda v Programe stability očakáva zlepšenie celkového salda deficitu vo výške 0,7 % hrubého domáceho produktu v roku 2018 na vyrovnaný rozpočet v tomto roku. Na základe prepočítaného štrukturálneho salda by sa podľa EK strednodobý rozpočtový cieľ mal podľa plánu dosiahnuť v roku 2020. Program stability počíta aj s poklesom dlhu verejnej správy. "" konštatuje EK.Rozpočet zahŕňa aj nešpecifikovanú kategóriu výdavkov nazývaných rozpočtové rezervy, čo podľa komisie znižuje predvídateľnosť pri plnení rozpočtu. Slovensko by v roku 2020 malo dosiahnuť svoj strednodobý rozpočtový cieľ. Z jarnej prognózy EK vyplýva, že v rokoch 2019 a 2020 existuje riziko značnej odchýlky od požadovaného rastu čistých primárnych verejných výdavkov. "odporúča EK.Podľa Bruselu verejné financie Slovenska čelia v dlhodobom horizonte stredne vysokým rizikám v oblasti fiškálnej udržateľnosti. Je to spôsobené najmä rastom výdavkov na dôchodky a zdravotnú starostlivosť kvôli starnutiu obyvateľstva. "upozornila komisia. Na rast výdavkov upozornila aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť." podotkla komisia.Problematickou zostáva aj daňová disciplína, a to aj napriek určitému pokroku dosiahnutému v boji proti daňovým podvodom. Komisia upozornila najmä na daňovú medzeru pri DPH, ktorá bola v roku 2016 v porovnaní s priemerom EÚ viac než dvojnásobná.tvrdí komisia. Štruktúrovaný rámec opatrení v tejto oblasti politiky môže zároveň pomôcť obmedziť časté zmeny v daňovom zákonníku a prispieť k jeho zjednodušeniu. Dostatočne sa tiež v porovnaní s inými krajinami EÚ nevyužíva potenciál tvorby príjmov z environmentálneho a majetkového zdaňovania.