EK privítala pozíciu členských štátov k Európskemu obrannému fondu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala dohodu ministrov obrany a zahraničných vecí členských štátov EÚ o spoločnej pozícii k Európskemu obrannému fondu (EDF). Ministri sa na tomto prístupe dohodli v pondelok večer v rámci prvého dňa zasadnutia Rady pre zahraničné záležitosti v Bruseli.Komisia v správe pre médiá pripomenula, že EDF je významnou iniciatívou v oblasti obrany s cieľom podporiť spoluprácu pri vývoji technológií a vybavenia potrebných na riešenie spoločných problémov v oblasti obrany a bezpečnosti.Vytvorenie tohto fondu oznámil predseda EK Jean-Claude Juncker ešte v septembri 2016. V júni tohto roku eurokomisia v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ (2021-27) navrhla vyčleniť pre EDF sumu 13 miliárd eur. Navrhnutá suma by mala poskytnúť potrebnú finančnú silu pre cezhraničnú spoluprácu v oblasti obranných výskumných a vývojových projektov pre najnovšie a interoperabilnejšie technológie a zariadenia, ako sú šifrovaný softvér či technológie bezpilotných lietadiel (drony).Rada ministrov prijala svoju pozíciu (čiastočný všeobecný prístup) k tomuto návrhu v pondelok. Podľa slov eurokomisárky pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elžbiety Bieňkowskej ide o pokrok z hľadiska dosiahnutia dôraznejšej obrannej spolupráce v Európe a európskej obrannej samostatnosti.Bieňkowská vyjadrila nádej, že aj Európsky parlament čoskoro schváli svoju pozíciu k tomuto fondu, a vyzvala obe spoluzákonodarné inštitúcie, aby neotáľali s rokovaniami a dohodli sa na spoločnej pozícii.Európsky obranný fond poskytne 4,1 miliardy eur na priame financovanie konkurenčných a spoločných výskumných projektov, najmä vo forme grantov. Okrem výskumnej fázy bude k dispozícii 8,9 miliardy eur na doplnenie investícií členských štátov do obrany prostredníctvom spolufinancovania nákladov na vývoj prototypov a na fázy certifikácie a testovania.Projekty vyvinuté v kontexte Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) alebo tie, ktoré zapájajú do výroby malé a stredné podniky (oprávnené na túto spoluprácu), budú mať prospech z vyšších sadzieb spolufinancovania.Komisia takisto navrhla, aby až päť percent rozpočtového zloženia EDF smerovalo na podporu takzvaných disruptívnych technológií na obranu, čo je dôležité na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti obranného priemyslu EÚ.