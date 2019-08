EK: Rozhodnutie Britov obmedziť svoje aktivity v EÚ je v poriadku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 21. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu potvrdila, že rozhodnutie britskej vlády obmedziť od 1. septembra účasť zástupcov Spojeného kráľovstva na väčšine zasadnutí Európskej únie je v súlade so súčasným postavením tejto krajiny v Únii.Obmedzenie britskej účasti na pracovných zasadnutiach EÚ v utorok oznámil britský minister pre brexit Steve Barclay.Rovnaký postoj Spojeného kráľovstva nezúčastniť sa na väčšine schôdzí Európskej únie potvrdil v utorok v oficiálnom liste predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi aj britský premiér Boris Johnson. V liste pre Tuska spresnil, že Spojené kráľovstvo je odhodlané plniť svoje záväzky o "čestnej spolupráci" s EÚ a počas obdobia do odchodu z EÚ (31. október) nebude blokovať konanie Únie.Hovorkyňa EK Natasha Bertaudová pred zástupcami novinárskej obce v Bruseli potvrdila, že pokiaľ ide o eurokomisiu, snahy britskej strany o obmedzenie aktivít v EÚ sú. Zároveň zdôraznila, že pozícia ostatných 27 členských krajín voči brexitu aj naďalej zostáva spoločná. To znamená neotvárať nanovo dohodu o brexite, ktorej integrálnou súčasťou je aj takzvaná írska poistka.Práve túto klauzulu by chcel Johnson zo zmluvy odstrániť, aby bolo možné - podľa znenia jeho listu pre Tuska - získať súhlas britského parlamentu a dospieť k brexitu s politickou dohodou.(spravodajca TASR Jaromír Novak)