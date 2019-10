EK vydala rozpočtové varovania pre viaceré krajiny EÚ

Ilustračná snímka. Foto: Foto:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 22. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok upozornila Francúzsko a Taliansko, že ich návrhy rozpočtov na budúci rok by mohli byť v rozpore s fiškálnymi pravidlami Európskej únie (EÚ). Dala im 24 hodín (do stredy 23. októbra), aby jej objasnili svoje plány. Uvádza sa to v listoch, ktoré EK poslala ministrom financií oboch krajín.Komisia tiež vydala rozpočtové varovania Fínsku v súvislosti s jeho plánom výdavkov, a tiež Španielsku, Portugalsku a Belgicku, ktoré jej pre nedávne voľby predložili neúplné rozpočtové plány.Postup Komisie v prípade Talianska sa považuje za nevyhnutný vzhľadom na to, že Rím chce minúť viac na podporu hospodárskeho rastu. Je však nepravdepodobné, že by došlo k opakovaniu minuloročných problémov, keď Brusel donútil bývalú taliansku euroskeptickú vládu, aby upravila svoj rozpočet s cieľom vyhnúť sa sankciám za porušenie fiškálnych pravidiel.V liste Taliansku z 22. októbra, ktorý podpísali komisári Valdis Dombrovskis a Pierre Moscovici, sa uvádza, že predbežné hodnotenie návrhu rozpočtu na rok 2020 ukázalo, že neobsahuje fiškálne odporúčania EÚ na zníženie výdavkov.píše sa v liste.Moscovici minulý týždeň povedal, že taliansky rozpočet si môže vyžadovať dodatočnú prácu, ale nie je považovaný za taký veľký problém ako vlani.Rím má teraz proeurópsku vládu a súčasnej Komisii sa končí päťročný mandát.Brusel chce, aby mu taliansky minister financií Roberto Gualtieri vysvetlil, prečo sa podľa jeho návrhu rozpočtu štrukturálne saldo krajiny, v ktorom nie sú zahrnuté jednorazové príjmy a výdavky, zhorší o 0,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) namiesto zlepšenia o 0,6 % HDP, ako to požaduje EÚ.Komisia sa tiež pýta, prečo sa majú čisté primárne výdavky bez platieb úrokov v budúcom roku zvýšiť o 1,9 % HDP namiesto toho, aby klesli podľa odporúčaní EÚ. Brusel zároveň skúma, či by mohol Taliansku poskytnúť priestor na „neobvyklé odchýlky“, uvádza sa v liste.Ak EÚ na žiadosť Ríma poskytne krajine flexibilitu, ako sa všeobecne očakáva, mohla by sa odchýliť od fiškálnych cieľov bez porušenia fiškálnych pravidiel EÚ.Brusel zaslal podobný list aj francúzskemu ministrovi financií Brunovi Le Maireovi, ktorého upozornil, že pri súčasnom návrhu rozpočtu Paríž poruší pravidlá EÚ o verejných dlhoch.Francúzsko totiž neplánuje v budúcom roku žiadne štrukturálne zlepšenia, čo je v rozpore s požiadavkami EÚ na zlepšenie v hodnote 0,6 % HDP.Komisia, ktorá má na starosti posudzovanie rozpočtov krajín eurozóny, zaslala varovania aj Španielsku, Portugalsku a Belgicku, ktorých úradujúce vlády neboli schopné predložiť úplné rozpočty do 15. októbra, do termínu stanoveného EÚ.Španielsko a Belgicko neboli totiž schopné vytvoriť po tohtoročných voľbách nové vlády. Španielov preto čakajú v novembri ďalšie voľby. A v Portugalsku nový kabinet zatiaľ nezložil prísahu po voľbách, ktoré sa konali tento mesiac.Je nepravdepodobné, že tieto krajiny predložia v dôsledku volieb neúplné rozpočty, ale Komisia ich upozornila, že rozpočtové opatrenia, ktoré pripravili úradujúce kabinety, nemusia spĺňať všetky fiškálne pravidlá EÚ.Fínsku poslala varovný list pre rastúce verejné výdavky. Helsinki odpovedali, že opatrenia sú dočasné a potrebné na zvýšenie zamestnanosti a zlepšenie verejných financií z dlhodobého hľadiska.