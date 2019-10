EK vyzýva na dohodu o vyváženom a modernom viacročnom finančnom rámci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 8. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vyzvala v stredu hlavy vlád a štátov členských krajín EÚ, aby ešte pred koncom tohto roka poskytli potrebnú politickú podporu a nový impulz rokovaniam zameraným na spravodlivý, vyvážený a moderný budúci dlhodobý rozpočet EÚ (2021 - 2027).Oznámenie EK - niekoľko dní pred summitom EÚ (17. - 18. 10.) - načrtáva hlavné body, ktorými sa musia premiéri a prezidenti jasne riadiť, aby prispeli k rýchlej dohode o budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR).Komisia upozornila na to, že celková úroveň financovania musí zodpovedať spoločným prioritám EÚ, že treba moderný rozpočet so správnou rovnováhou medzi politikami a silným zameraním na pridanú hodnotu EÚ, rovnako treba zaistiť transparentnejší prístup k financovaniu rozpočtu EÚ a zavedenie nových zdrojov, čo zníži zaťaženia vnútroštátnych príspevkov a požaduje sa aj väčšia súdržnosť politík prostredníctvom užšieho prepojenia medzi financovaním a politickými prioritami a prostredníctvom silnejších nástrojov na ochranu rozpočtu EÚ pred nedostatkami právneho štátu.Strategické rozhodnutia o týchto prvkoch by mali pomôcť pokročiť v prebiehajúcich rokovaniach o VFR a dosiahnuť potrebnú dohodu.Predseda EK Jean-Claude Juncker s odkazom na dlhodobý rozpočet pripomenul, že pôjde v ňom o investície do celoeurópskeho svetového výskumu, o financovanie cezhraničnej infraštruktúry, podporu pre malé podniky, bezpečnostnú sieť pre poľnohospodárov či vzdelávanie pre generáciu mladých Európanov v inej európskej krajine.uviedol Juncker v správe pre médiá.V máji a júni 2018 EK predložila návrh nového a moderného dlhodobého rozpočtu, ktorý úzko súvisí s prioritami Únie vrátane legislatívnych návrhov pre 37 sektorových programov.Exekutíva EÚ navrhla dlhodobý rozpočet vo výške 1,114 % hrubého národného dôchodku (HND) 27-člennej EÚ (bez Spojeného kráľovstva). V súčasnosti EÚ27 investuje 1,16 % HND vrátane Európskeho rozvojového fondu. Navrhovaný rozpočet je už v porovnaní so súčasným stavom nižší. Ak by sa rozpočet ďalej znižoval, bolo by pre Úniu zložité plniť svoje priority a poskytovať potrebnú podporu poľnohospodárom, študentom, výskumníkom a stovkám tisícov ďalších príjemcov rozpočtu EÚ. Komisia preto vyzvala lídrov EÚ, aby sa zamerali na realistický rozpočet, ktorý bude plniť konkrétne úlohy.Podľa EK odchod Spojeného kráľovstva z EÚ, pre ktorý bol systém zliav (takzvané rabaty) zavedený už v roku 1984, poskytuje príležitosť na reformu príjmovej stránky rozpočtu EÚ a riešenie systému rabatov, ktorý sa stal nepriehľadným a zdeformovaným. Niektoré z najbohatších členských štátov EÚ dostávajú zľavy zo svojich príspevkov do rozpočtu EÚ a v dôsledku toho platia menej ako krajiny bez rabatu pri porovnaní ich hrubého národného príjmu na obyvateľa. Komisia preto žiada schváliť spravodlivejší spôsob financovania rozpočtu EÚ.Komisia tiež tvrdí, že v rámci modernizácie rozpočtu EÚ nastal čas na preskúmanie nových zdrojov príjmov do eurorozpočtu, ktoré sú užšie prepojené s politickými prioritami EÚ. Medzi možné zdroje patria príjmy zo systému obchodovania s emisiami (ETS) alebo nová európska daň z nerecyklovaných plastov. Hlavy vlád a štátov EÚ by sa preto mali dohodnúť na diverzifikácii zdrojov príjmov do rozpočtu EÚ a zabezpečiť, aby smerovali do oblastí, ktoré sa starajú o ľudí.