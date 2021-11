Ekologický obal s hravým dizajnom, ktorý prináša dotyk a vôňu prírody. Siahnite po včelobale

Čo je to včelobal?

Nie len pekné, ale aj praktické! Pozrime sa na využitie včelobalov

Akú pozornosť a starostlivosť si vyžaduje včelobal pre jeho dlhú životnosť

Po ktorých výrobkoch od Včelobal-u siahnuť?

15.11.2021 (Webnoviny.sk) -Na výrobu obrúskov sa používa certifikovaná BIO bavlna. Tá má násobne menší dopad na zaťaženie prírody a pôdy. Pestovanie a výroba sú v maximálnej miere ohľaduplné k prírode a environmentálne priateľské. Rozdiel medzi prvými včelobalmi a tými dnešnými spočíva aj v originálnom dizajne a v ešte vyššej kvalite bavlny. Značka Včelobal siahla práve po takejto ekologickej bavlne s celosvetovo rešpektovaným certifikátom GOTS. Včelobaly sú zložením kombináciou bavlny a včelieho vosku. Práve čo sa týka druhej spomenutej zložky, ktorou je včelí vosk, ten sa používa výlučne od slovenských včelárov. Ako aditívum pre včelí vosk a bavlnu sa pridáva slovenský BIO repkový olej. A aby bola spoločenská zodpovednosť dotiahnutá do najväčšej možnej dokonalosti – všetka práca na výrobe včelobalov je lokálna, teda na Slovensku. Takto je to od počiatočného návrhu a dizajnu výrobkov až po skladovanie obalov pred tým, než prinesú radosť svojim novým majiteľom do ich príbytkov.Pekným, ekologickým a viacnásobne použiteľným včelobalom potešíte všetkých členov rodiny. Lákavo zabalený desiatový chlebík pre vaše deti do školy, ale šikovne ho využijete tiež na balenie syrov, výrobkov z mäsa a samozrejme aj pre skladovanie zeleniny a ovocia. Gurmáni však neodporúčajú včelobal na skladovanie plesňových syrov. S včelobalmi sa vyhnete používaniu neekologických plastov, či papierových obrúskov, ktoré sa ľahko pretrhnú, a v kontakte s vlhkosťou sa rýchlo rozmočia a nepríjemne prilepia na zabalené potraviny. Pokiaľ ste milovník prechádzok v prírode a napríklad obľubujete zber šípok či iných plodov s vašimi deťmi tak vedzte, že vďaka výbornej tvarovateľnosti bude pre vás včelobal užitočný a praktický pomocník. Jeden jesenný tip pre vás – ruky ohriate šálkou voňavého čaju vám poslúžia ako forma na vytvarovanie včelobalu do požadovaného tvaru. Ale pozor, včelobal nikdy nezahrievajte horúcou vodou a nevystavujte výrazne vyššej teplote, ako je prirodzená teplota ľudského tela. Včelobal teda radšej ohrejte len láskou k nim a teplom vašich dlaní.Je to jednoduchšie ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Stačí jemné opláchnutie vo vlažnej vode a nechať voľne vysušiť ako riad. Pri správnej starostlivosti vám včelobal vydrží dokonca dlhšie než rok. Ďalším benefitom údržby je skutočnosť, že včelobal sa dá jednoducho "prevoskovať". K tomu vám dopomôže špeciálne vyvinutý produkt na starostlivosť a reparáciu priamo u vás doma. VčelOpravár obnovuje voskovú membránu, tá zabezpečí to, aby bol znova priľnavý k potravinám a dobre tvarovateľný. Včelobal pri poctivej opatere dokonca dokáže sprevádzať vaše potomstvo aj niekoľko rokov. Celá táto rozvoniavajúca "servisná" činnosť vám doma potrvá približne 20 minút.Značka Včelobal je charakteristická nadšením pre svoju prácu, nápaditosťou pre vymýšľanie nových ekologických produktov s použitím prírodných materiálov a surovín. Posledným prírastkom v ponuke je ekologický podpaľovač Ecopal . Je to zápalka omotaná voskovanou bavlnou, ktorá funguje ako taká malá fakľa. Tento produkt je synergiou trvalej udržateľnosti a filozofie zero waste produkcie, keďže vzniká pri výrobe "včelobalov", ako ich vedľajší produkt. Vďaka tomu dokáže spoločnosť Včelobal dokonale spotrebovať až 100 % vstupných surovín a nevytvára sa žiadny zbytočný odpad. Pozitívnym prínosom výroby produktu Ecopal je aj fakt, že sa na ňom podieľajú telesne znevýhodnení pracovníci. Aj to je dôkaz o tom, že spoločnosť Včelobal sa vo svojich firemných hodnotách plne hlási k spoločenskej zodpovednosti (CSR).Patríte medzi milovníkov prírody, chodíte na rybačku, alebo ste retro "zálesák"? V takom prípade si do svojho batoha pribaľte šikovnú sadu outdoorového balenia od Včelobal-u. Verte, že sa vám vždy zíde. Zákazníci doslova milujú produkt Včelobal TRIO SML Folk , ktorý sa stal dlhodobo najpredávanejším. V kuchyni na chlieb a pečivo istotne poslúži praktické vrecko s názvom Včelovak , ktoré spríjemní priestor kuchyne pekným paternom s prírodným motívom. No a teraz v mesiaci november je už prichystaná pre zákazníkov jedna zaujímavá novinka, ktorá poteší aj "ortodoxných" vegánov. Nechajte sa milo prekvapiť a nezabudnite sledovať informácie priamo na stránkach Včelobal-u Informačný servis