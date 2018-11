Ekológovia vyzvali EÚ na ráznejšie kroky proti dieselovým autám

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. novembra (TASR) - Európske environmentálne organizácie v utorok vyzvali inštitúcie EÚ a jej členské štáty, aby podnikli ráznejšie kroky proti používaniu vozidiel na naftu. Dieselové motory sú podľa ich stanoviska jednou z hlavných príčin znečistenia ovzdušia v mestách členských krajín Európskej únie.Medzinárodná organizácia európskych miest Eurocities, mimovládna organizácia Transport & Environment (doprava a životné prostredie) a Európska aliancia verejného zdravia (EPHA) zverejnili uvedený apel v rámci konferencie v Bruseli.Spoločne upozornili, na európskych cestách v súčasnosti jazdí vyše 43 miliónov vozidiel s vysoko znečisťujúcimi dieselovými motormi. V dôsledku dopravného znečistenia musia krajiny EÚ každoročne venovať na zdravotníctvo približne 62 miliárd, z čoho asi 52 miliárd je dôsledkom používania dieselových motorov.Ekológovia sa zhodli v názore, že iniciatívy vyvíjané na komunálnej úrovni nepostačujú na efektívny boj proti nadmernému znečisteniu ovzdušia. Navrhli preto, aby sa v tejto oblasti viac angažovala EÚ a jej členské štáty, napríklad pri odstraňovaní dieselových áut z európskych ciest a stimulovaním nákupov ekologickejších vozidiel.Účastníci bruselskej konferencie zdôraznili - aj s poukázaním na dopady škandálu "dieselgate", keď nemecká automobilka Volkswagen falšovala výsledky emisných skúšok zmenou softvéru - , že krajiny západnej Európy sa nesmú zbavovať nevhodných vozidiel ich exportom do východoeurópskych krajín. Export týchto vozidiel by mal byť umožnený len vedy, ak budú škodlivé emisie upravené na zvyčajnú úroveň.Deklarácia ekologických združení v tejto súvislosti vyzvala na opätovné testy - v reálnych prevádzkových podmienkach - všetkých vozidiel, ktoré boli predmetom podvodnej operácie určovania emisných limít.Účastníci konferencie sa zhodli aj na vytvorení Európskeho fondu čistého ovzdušia v mestách, ktoré sú najviac postihnuté znečisťovaním dieselovými motormi. Ekológovia v širšej súvislosti poukázali aj na potrebu prijímania ambicióznejších cieľov zlepšovania znečisteného ovzdušia vrátane finančných stimulov na obnovu európskeho vozového parku, do ktorého by mali pribúdať ekologickejšie autá.