Ekonomická fakulta UMB má akreditáciu od ACCA, študentov to zvýhodní

Banská Bystrica 17. apríla (TASR) – Študijné programy financie, bankovníctvo a investovanie v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia na Ekonomickej fakulte (EF) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici získali oficiálnu akreditáciu Asociácie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Pre študentov to predstavuje mnohé výhody a benefity v súvislosti s možnosťou získať medzinárodnú kvalifikáciu ACCA. TASR o tom informovala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie banskobystrickej univerzity.," priblížila Straková.Zapojenie sa do ACCA programu zároveň zvyšuje konkurenčnú výhodu absolventov EF UMB na trhu práce, najmä v prípade, že budú mať záujem uplatniť sa na pracovných pozíciách v oblasti účtovníctva a audítorstva.," zdôraznil Michal Mešťan z Katedry financií a účtovníctva EF UMB.