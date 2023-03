Ekonomické zmeny v Rusku nie sú citeľné pre obyčajných ľudí, no rastúce problémy testujú Putinov režim

Ekonomicky sa nič nezmenilo

Prekonala sankcie Západu

Ekonomická stagnácia

13.3.2023 (SITA.sk) - Západné sankcie síce zasiahli ruské banky, bohatých Rusov a dovoz technológií, no po roku ďalekosiahlych obmedzení nevyzerá ekonomický život obyčajných Rusov až tak odlišne ako pred inváziou na Ukrajinu.V Rusku nenastala žiadna masová nezamestnanosť, nevidieť ani rady pred bankami. Sortiment v supermarketoch sa zmenil iba minimálne. Naďalej sú k dispozícii medzinárodné značky alebo ich lokálne náhrady.V niektorých moskovských nákupných centrách sa možno preriedili davy ľudí, ale nie drasticky. Niektoré zahraničné spoločnosti ako McDonald's Starbucks prevzali miestni majitelia, ktorí v podstate ponúkajú identické menu, akurát pod inými názvami.„Ekonomicky sa nič nezmenilo,“ povedal 53-ročný Vladimir Žarov, ktorý pracuje v televízii. „Pracujem ako kedysi, chodím nakupovať ako kedysi. No, ceny možno trochu stúpli, ale nie tak, aby to bolo veľmi citeľné.“Ruská ekonomika prekonala ekonomické sankcie Západu oveľa lepšie, ako sa očakávalo, no keď sa konečne sprísnia obmedzenia týkajúce sa hlavného zdroja peňazí Kremľa, ruskej ropy, očakáva sa, že nasledujúce mesiace budú tvrdou skúškou pre režim ruského vodcu Vladimira Putina. Ekonómovia tvrdia, že sankcie na ruské fosílne palivá, ktoré sa naplno prejavia až teraz, ako napríklad cenový strop na ropu, by sa mali odraziť na zárobkoch, ktoré financujú vojenské útoky na Ukrajinu. Niektorí analytici predpovedajú, že v najbližších mesiacoch sa môžu objaviť príznaky problémov, ako napríklad napäté vládne financie alebo klesajúca mena.Iní ekonómovia však tvrdia, že Kremeľ má značné zásoby peňazí, a aj keď Rusku tento rok pravdepodobne nedôjdu peniaze, bude čeliť pomalému skĺznutiu do rokov ekonomickej stagnácie.„Rusko bude naďalej získavať príjmy z ropy, dokonca aj za nižšie ceny, takže dnes nie je vyvíjaný žiadny tlak na Kremeľ, aby ukončil tento konflikt z dôvodu ekonomických tlakov,“ povedal analytik ruskej ekonomiky v poradenskej firme Macro-Advisory Chris Weafer.