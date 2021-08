Ekonomickú diplomaciu čaká nové smerovanie, Sulík chce reformu predstaviť na prelome rokov

K pripomienkovaniu prizvú podnikateľov

Prehodnotenie teritoriálnych priorít

20.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nové smerovanie ekonomickej diplomacie na Slovensku by mohlo byť známe na prelome rokov. Reformu tejto oblasti ohlásil v rámci svojich priorít na rok 2021 minister hospodárstva Richard Sulík . Potrebu zmien potvrdil aj rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí „Dokument týkajúci sa vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie pripravuje rezort hospodárstva v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí. Na pripomienkovanie budú prizvané aj ďalšie zainteresované strany, vrátane podnikateľov. Materiál by mal byť pripravený na rokovanie vlády koncom tohto, respektíve začiatkom budúceho roka," uviedlo pre agentúru SITA ministerstvo hospodárstva.Ako ešte v apríli uviedla štátna tajomníčka rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí Ingrid Brocková , ekonomická diplomacia čelí aktuálne viacerým výzvam.„Konkrétne ide o to, že chceme byť aktívnejší a adresnejší. Poznať našich skutočných klientov a to nielen zo súkromného, ale aj verejného sektora," priblížila štátna tajomníčka. Ambíciou rezortu diplomacie je podľa jej slov prehodnotenie teritoriálnych priorít a nastavenie systému hodnotenia efektívnosti výkonu ekonomickej diplomacie.V oblasti investičnej diplomacie má rezort záujem sústrediť sa na investície s vysokou pridanou hodnotou a viac kultivovať vzťah s už etablovanými investormi. Zároveň plánuje posilniť analytickú zložku ekonomickej diplomacie.