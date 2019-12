Ekonomický poradca D. Trumpa navštívi v januári Britániu

Hlavný poradca Bieleho domu pre ekonomické záležitosti Larry Kudlow, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. decembra (TASR) - Hlavný ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow navštívi v januári Britániu, aby začal rokovania o ekonomických a obchodných vzťahoch medzi Londýnom a Washingtonom. Uviedol to v pondelok (16. 12.) v reakcii na jednoznačné víťazstvo britského premiéra Borisa Johnsona v minulotýždňových predčasných parlamentných voľbách.Ako Kudlow povedal novinárom v Bielom dome, on a námestník bezpečnostného poradcu prezidenta Donalda Trumpa Matt PottingerJohnson Britom prisľúbil, že Británia vystúpi z Európskej únie najneskôr 31. januára. Zároveň uviedol, že hneď ako to bude možné, začne rokovať s USA o uzatvorení obchodnej dohody.povedal Kudlow, odkazujúc práve na plánovanú dohodu o obchode medzi Britániou a USA. Ako dodal, aj Spojené štáty majú záujem