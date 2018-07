Ekonomika Číny spomalila v 2. kvartáli tempo rastu na 6,7 %

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 16. júla (TASR) - Ekonomika Číny zaznamenala v 2. kvartáli mierne spomalenie medziročného tempa rastu, keď najmä úsilie vlády zamerané na znižovanie vysokého verejného dlhu zasiahlo do ekonomickej aktivity. Výsledky, ktoré zároveň potvrdili odhady ekonómov, zverejnil v pondelok čínsky štatistický úrad.Hrubý domáci produkt (HDP) Číny vzrástol v 2. štvrťroku oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 6,7 %. V 1. kvartáli rast dosiahol 6,8 %.Čo sa týka medzikvartálneho porovnania, tempo rastu čínskej ekonomiky sa v 2. kvartáli zrýchlilo a zároveň prekonalo očakávania ekonómov. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) po úprave o sezónne vplyvy dosiahol 1,8 % po 1,4-% raste v prvých troch mesiacoch roka. Ekonómovia očakávali, že hospodársky rast sa zrýchli len na 1,6 %.Analytici však upozorňujú, aby opatrenia na znižovanie dlhu neboli príliš prudké. Navyše, ekonomickú situáciu môže zhoršiť aj eskalujúci obchodný spor s USA. Podľa nich by sa vláda mala viac zamerať na kroky na podporu ekonomiky."Hrozí, že v nasledujúcom období sa rast čínskej ekonomiky spomalí podstatne výraznejšie," uviedli ekonómovia zo Citigroup. Podľa viacerých analytikov by v takom prípade mala čínska vláda podporiť ekonomiku dôraznejšími opatreniami než doteraz.