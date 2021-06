Ekonomika eurozóny sa zotavuje rýchlejšie než sa čakalo, vyhlásila šéfka Európskej centrálnej banky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.6.2021 (Webnoviny.sk) - Hospodárstvo eurozóny sa zotavuje rýchlejšie, než boli pôvodné odhady. Uviedla to v piatok šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová.Ekonomika je však podľa nej stále závislá na menovopolitických a rozpočtových stimuloch, ktoré sú potrebné, aby pandémia koronavírusu nespôsobila veľké škody.Hrubý domáci produkt (HDP) menovej únie podľa jej odhadov dosiahne predkrízovú úroveň do druhého kvartálu 2022. To je v porovnaní s jarnou prognózou ECB o štvrťroka skôr.Za celý rok 2021 by sa malo hospodárstvo eurozóny zväčšiť o 4,6 percenta namiesto štyroch percent odhadovaných v marci.Prognózu rastu pre rok 2022 ECB zlepšila na 4,7 percenta zo 4,1 percenta. Nedávne zrýchlenie inflácie v eurozóne považujú tvorcovia menovej politiky za prechodný jav.