Ekonomika Francúzska pokračovala v 3. kvartáli v stabilnom raste

Paríž 29. novembra (TASR) - Ekonomika Francúzska zaznamenala v 3. štvrťroku stabilné tempo rastu. Informoval o tom v piatok francúzsky štatistický úrad, ktorý zverejnil spresnené údaje.Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,3 %. To je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom štvrťroku. Štatistický úrad tak potvrdil predbežný odhad zverejnený koncom októbra.Hospodársky rast do veľkej miery podporila spotreba, naopak, export zotrval na slabej úrovni. Výdavky domácnosti sa zvýšili o 0,4 % a vládne výdavky zaznamenali rast o 0,5 %.Na druhej strane export klesol, aj keď pokles bol minimálny a dosiahol 0,1 %. Dovoz sa však zvýšil, a to o 0,7 %.