Ekonomika Južnej Kórey v 3. kvartáli výrazne spomalila tempo

Na ilustračnej snímke juhokórejská vlajka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 3. decembra (TASR) - Ekonomika Južnej Kórey výrazne spomalila v 3. kvartáli tempo rastu, pod čo sa najviac podpísala slabšia aktivita v stavebnom sektore. Uviedla to v utorok centrálna banka, ktorá zverejnila aktualizované údaje. Zároveň tak potvrdila predbežný odhad.Hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol v 3. kvartáli medzištvrťročne o 0,4 %, čo bolo v súlade s predbežným odhadom, ukázali údaje centrálnej banky. V porovnaní s medzikvartálnym rastom v 2. štvrťroku je to však výrazné spomalenie, keďže v 2. kvartáli rast dosiahol 1 %.Medziročne sa tempo rastu udržalo na predchádzajúcej úrovni. To znamená, že rast dosiahol opätovne 2 %.Minulý týždeň centrálna banka zverejnila novú prognózu vývoja rastu v tomto a budúcom roku. V obidvoch prípadoch pritom odhad rastu zhoršila. Zatiaľ čo pôvodne na tento rok počítala s rastom o 2,2 %, teraz očakáva rast na úrovni 2 %. Na budúci rok pôvodne počítala s rastom na úrovni 2,5 %, teraz očakáva rast o 2,3 %.