Ekonomika Nemecka stratí do roku 2030 pre vojnu na Ukrajine vyše 265 miliárd dolárov na pridanej hodnote

9.8.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecká ekonomika do roku 2030 v dôsledku vojny na Ukrajine a vysokých cien energií stratí na pridanej hodnote viac ako 265 miliárd dolárov. Vyplýva to zo štúdie Inštitútu pre výskum zamestnanosti (IAB) v Norimbergu.Nemecký hrubý domáci produkt bude v budúcom roku menší o 1,7 percenta a v ekonomike krajiny bude o 240-tisíc menej pracovných miest, uviedla štúdia.Úroveň zamestnanosti sa podľa nej potom v podstate nezmení do roku 2026, v ktorom expanzívne opatrenia postupne začnú prevažovať a povedú k vytvoreniu zhruba 60-tisíc nových pracovných miest v roku 2030. Informuje o tom portál news.sky.com.K odvetviam, ktoré oslabenie ekonomiky postihne najviac, bude patriť odvetvie pohostinských služieb. Tento sektor, ktorý tvrdo postihla už pandémia koronavírusu, pravdepodobne pocíti negatívny vplyv zmenšujúcej sa kúpnej sily spotrebiteľov.Výrazne postihnuté pravdepodobne budú aj odvetvia, ktoré sú náročné na spotrebu energií, napríklad chemický a hutnícky sektor.