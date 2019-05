Ekonomika regiónu OECD spomaľuje

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 13. mája (TASR) - Ekonomika regiónu, ktorý zastrešuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), spomaľuje. Naznačil to vývoj kľúčového ukazovateľa, ktorý OECD aktualizuje každý mesiac.Podľa najnovšieho prieskumu organizácie so sídlom v Paríži ukazovateľ ďalšieho vývoja pre celý región OECD, tzv. composite leading indicator (CLI), v marci mierne klesol na 99 bodov z februárových 99,1 bodu. To ukazuje na mierne spomalenie hospodárskeho rastu regiónu ako celku.Dôvodom je zmiernenie tempa väčšiny hlavných ekonomík, konkrétne Spojených štátov, Japonska, Kanady, Spojeného kráľovstva a eurozóny ako celku, vrátane Nemecka a Talianska.Na druhej strane CLI pre Francúzsko naznačil stabilnú dynamiku rastu, o čom svedčí zvýšenie dôvery spotrebiteľov aj rast predaja áut a cien akcií.Spomedzi najväčších rozvíjajúcich sa ekonomík majú vyhliadky na stabilné tempo rastu v Číne a Indii, dodala OECD.