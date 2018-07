Ekonomika Severnej Kórey mala vlani najprudší pokles za 20 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 20. júla (TASR) - Ekonomika Severnej Kórey zaznamenala v minulom roku najprudší pokles za posledných 20 rokov, uviedla v najnovšom odhade juhokórejská centrálna banka. Dôvodom sú medzinárodné sankcie zavedené s cieľom donútiť severokórejský režim zastaviť jadrový a raketový program.Hrubý domáci produkt (HDP) Severnej Kórey klesol v roku 2017 o 3,5 %. To je najvýraznejší pokles ekonomiky od roku 1997, keď krajinu postihol hladomor. Vtedy severokórejská ekonomika klesla o 6,5 %, dodala Bank of Korea, ktorej informácie zverejnila agentúra Reuters.Priemyselná produkcia zaznamenala v minulom roku pokles o 8,5 %. Aj v jej prípade ide o najprudší pokles od roku 1997. Dôvodom je výrazné obmedzenie dodávok ropy a iných surovín do Severnej Kórey v rámci sankcií, čo ovplyvnilo výrobný sektor, ako aj zákaz vývozu uhlia, ocele, textilu a rýb z KĽDR. Produkcia v severokórejskom poľnohospodárstve klesla o 1,3 % a v prípade stavebného sektora sa znížila o 4,4 %.Podľa predstaviteľov juhokórejskej centrálnej banky sa ekonomická situácia v KĽDR zhoršila preto, že v minulom roku sa sankcie pritvrdili. Vývoz z KĽDR klesol vlani o 37,2 %. Juhokórejská centrálna banka uviedla, že to znamená najprudší pokles exportu od roku 1998. V tom roku klesol vývoz zo Severnej Kórey o 38,5 %.Podľa juhokórejských ekonómov bude tento rok pre ekonomiku a obyvateľov KĽDR ešte horší. Upadajúci obchod zasiahne najskôr vládnych predstaviteľov, neskôr sa odrazí na čiernom trhu. Následne zasiahne príjmy domácností a súkromnú spotrebu.