Ekonomika Slovenska stráca pre koronavírus desiatky miliónov eur, Matovič uvažuje o „blackoute“

Niekto to bude musieť splácať

Vyhlásil by sa výnimočný stav

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.4.2020 - Premiér Igor Matovič stále uvažuje pre koronakrízu nad možným blackoutom na Slovensku. Ako uviedol v stredu na tlačovej konferencii, prísnymi nariadeniami sa podarilo znížiť mobilitu na Slovensku o 70 %. Blackoutom by sa mohla znížiť o 90 %."Všetko, čo by nebolo nevyhnuté, by sme museli vypnúť," konštatoval. Ak by sa na tom podľa premiéra spoločnosť dohodla, bolo by dobré, aby o tom bola informovaná niekoľko týždňov dopredu. Matovič však nevie povedať, kedy by blackout mohol nastať."Každý deň koronavírus spôsobuje straty pre našu ekonomiku 70 mil. eur. Koľko to vydržíme?" pýta sa premiér. Ako dodal, tieto peniaze si môžeme iba požičať a niekto to bude musieť splácať."Čím skôr urobíme dobré rozhodnutie a budeme môcť znovu začať, síce ako ohraničený ostrovček v rámci Európy, ale zdravý, tým lepšie," konštatoval. V tomto prípade by musela podľa Matoviča fungovať absolútna vojenská disciplína s jasným cieľom."Mojím cieľom je, aby sme sa na tom ako spoločnosť dohodli. To nie je to, že som zúfalý, môžem ísť do toho silou a pretlačiť to na vláde, ale prirodzene chcem, aby sme s ľuďmi hrali fér hru. Dostal som podporu od ľudí na boj s korupciou a vyfasoval som k tomu koronu. Je to úplne iný boj, preto si myslím, že je plne legitímne sa ľudí opýtať, či v tomto boji mám podporu," konštatoval premiér.Matovič tiež konštatoval, že v prípade blackoutu by sa vyhlásil výnimočný stav. Pendleri by dostali na výber, či budú žiť na Slovensku, alebo napríklad v Rakúsku. "Nemôžeme riskovať, že z krajiny, ktorá ma päťkrát viac prípadov koronavírusu, nám budú na Slovensko pendlovať ľudia," uzavrel.