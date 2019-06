Ekonomika USA pokračuje v raste

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 6. júna (TASR) - Ekonomika USA v období od začiatku apríla do polovice mája pokračovala v miernom raste. Uviedla to americká centrálna banka vo svojej Béžovej knihe (Beige Book).Béžová kniha je neoficiálnym hodnotením stavu americkej ekonomiky a Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, ju vydáva osemkrát do roka. Fed pri jej zostavovaní vychádza z informácií od svojich 12 regionálnych bánk a tieto údaje využíva pri rozhodovaní o nastavení menovej politiky.Fed v Béžovej knihe skonštatoval, že celkové hodnotenie ekonomiky odráža mierne zlepšenie v porovnaní so slabým až miernym rastom v predchádzajúcej správe.Podľa Fedu takmer všetky sledované regióny zaznamenali určitý rast, pričom niekoľko z nich hlásilo mierne zvýšenie ekonomickej aktivity.Z výroby prišli "všeobecne pozitívne" správy, hoci Fed zdôraznil neistotu v súvislosti s vplyvom rokovaní o obchode a clách. Aj údaje o spotrebiteľských výdavkoch boli pomerne pozitívne, no podmienky v poľnohospodárstve sú naďalej slabé.Hodnotenie trhu práce bolo podobné ako v predchádzajúcej správe - väčšina regiónov vykázala mierny rast zamestnanosti a zvyšné regióny vykázali slabší rast.Čo sa týka inflácie, podľa Béžovej knihy vo väčšine regiónov pokračovala v raste miernym tempom. Niekoľko z nich zaznamenalo rýchlejší rast cien vstupných surovín ako cien hotových produktov. Celkovo americké firmy v sledovanom období informovali o zvýšení vstupných nákladov v miernom až strednom rozsahu.Pri pohľade do budúcnosti označil Fed výhľad na nasledujúce mesiace za pozitívny, s malými rozdielmi medzi regiónmi.Fed vydal najnovšiu Béžovú knihu dva týždne pred ďalším stretnutím menového výboru, ktoré je naplánované na 18. a 19. júna.Nedávne komentáre predstaviteľov Fedu naznačili, že centrálna banka by mohla začať rokovania o potenciálnom znížení úrokových sadzieb na najbližšom stretnutí, hoci podľa prieskumu medzi analytikmi šanca, že zostanú nezmenené, je až 75,8 %.No zároveň stúpa pravdepodobnosť ich redukcie na júlovej alebo septembrovej schôdzi po tom, ako šéf Fedu Jerome Powell vyhlásil, že zakročí, ak bude potrebné, aby banka pomohla ekonomike udržať si expanziu.