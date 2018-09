Ekonomika Venezuely sa za štyri roky prepadla o vyše 50 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 13. septembra (TASR) - Ekonomika Venezuely klesla za posledné štyri roky o vyše 50 %, pod čo sa podpísal najmä vývoj v tomto roku. Uviedol to tento týždeň finančný výbor Národného zhromaždenia, v ktorom má väčšinu venezuelská opozícia.Podľa výboru sa HDP Venezuely prepadol od roku 2014 o 50,6 % a len za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahol pokles v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bezprecedentných 25 %. Ako povedal poslanec Ángel Alvarado, najviac sa pod to podpísal prudký pokles produkcie ropy. Zatiaľ čo v roku 2013 ťažila Venezuela denne okolo 3 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov), v súčasnosti je to menej než 1,3 milióna barelov.Alvarado uviedol, že centrálna banka odmieta zverejňovať skutočné údaje, aby tak zakryla "ekonomický kolaps" krajiny pod vedením prezidenta Nicolása Madura. Práve úpadok ekonomiky Venezuely v dôsledku Madurovej hospodárskej politiky vedie k masívnemu odchodu obyvateľov krajiny do zahraničia.Odhaduje sa, že od roku 2014 opustilo Venezuelu približne 2,3 milióna ľudí, aby unikli hospodárskej kríze, v dôsledku ktorej majú problém dostať sa k základným tovarom vrátane bežných potravín a liekov. Ekonómovia predpokladajú, že tento rok dosiahne miera inflácie závratných zhruba milión percent.