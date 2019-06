Ekonomiku eurozóny ohrozujú riziká, tvrdí Medzinárodný menový fond

Foto: business-standard.com Foto: business-standard.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Brusel 13. júna (TASR) - Eurozóna sa nachádza v náročnej situácii. Rast ekonomiky regiónu by sa mal neskôr tento rok síce zrýchliť, ale existujú veľké riziká ohrozujúce tieto vyhliadky, uviedol Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojej správe o eurozóne.Medzi najväčšie nebezpečenstvá ohrozujúce ekonomiku menovej únie patria globálne obchodné spory, brexit bez dohody a fiškálne problémy niektorých krajinách, ako je Taliansko.MMF takisto podporil európske inštitúcie, aby pritvrdili svoj postoj proti vládam, ktoré nekontrolujú svoje rozpočty. Podľa fondu je v súčasnosti potrebné prísnejšie uplatňovanie fiškálnych pravidiel.Zvýšenie úsilia v oblasti štrukturálnych reforiem na národnej úrovni by podľa MMF zvýšilo odolnosť eurozóny. V prípade výraznejšieho poklesu budú potrebné dodatočné stimuly. Aj keď reformy v eurozóne pokračujú, v mnohých prípadoch chýba politický konsenzus o ich ďalšom smerovaní. Nový Európsky parlament a Európska komisia by mali využiť možnosť a opätovne dosiahnuť konsenzus týkajúci sa posilnenia základov menovej únie.Podľa MMF eurozóna môže dokonca aj bez veľkých šokov zaznamenať dlhšie obdobie slabého rastu a inflácie. Toho sa obáva aj Európska centrálna banka (ECB), ktorá odložila normalizáciu menovej politiky a úrokové sadzby necháva na rekordných minimách. Dokonca začala diskusiu o tom, čo by mohla urobiť v prípade zhoršenia situácie.