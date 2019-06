EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019: Zvíťazil aktivizmus a sila jednotlivca

Pozrite si zoznam 12 ocenených filmov:

M6NTHS [M6NTHS]

AKO HUBY STVORILI SVET [THE KINGDOM – HOW FUNGI MADE OUR WORLD]

MUŽ STROMOV [THE MAN OF THE TREES]

ŽIVÝ ĽAD [ICE ALIVE]

ČLOVEK, KTORÝ VYSADIL LES [THE MAN WHO PLANTED A FOREST]

BEZ ŽIVOTA [BREATHLESS]

POZRI SA [LOOK]

SÓJALIZMUS [SOYALISM]

THUNDER: NA STOPE PYTLIAKOM [CHASING THE THUNDER]

Festival každoročne do Bratislavy a Banskej Bystrice počas piatich dní prináša záplavu inšpirácie, návod na to, ako sa stať zodpovednejším k životnému prostrediu. Okrem filmových premietaní sa návštevníci festivalu mohli zapájať do sprievodných diskusií a prednášok s inšpiratívnymi rečníkmi na témy prírodný turizmus, klimatické zmeny, kvalita ovzdušia, odpadové hospodárstvo, či udržateľná móda."Som nesmierne rád, že návštevnosť festivalu každým rokom stúpa. Preto verím, že téma zodpovednosti a udržateľnosti v ľuďoch čoraz viac rezonuje a uvedomujú si svoj dopad – stopu, ktorú každý deň zanechávajú na našej planéte. Porota ocenila festivalové filmy, ktoré ukazujú silu prírody, odhodlanie komunít či jednotlivcov ale aj to negatívne, ľudskú lenivosť a ignoranciu. Dúfam, že tohtoročný program návštevníkov inšpiroval k zmene, ktorá je nevyhnutná pre budúcnosť nášho života na Zemi,‘‘ vyjadril sa po slávnostnom odovzdávaní cien riaditeľ festivalu Peter Lím.Tradičnú festivalovú poctu Honour of Ekotopfilm za mimoriadne výkony dosiahnuté v záujme trvalo udržateľného rozvoja si tento rok odniesla svetová expertka Selina Juul, priekopníčka v boji proti plytvaniu jedlom v Dánsku, ktorá návštevníkom v Bratislave dala návod na to ako predchádzať plytvaniu potravinami. Seline sa podarilo dostať Dánsko na mapu krajín, ktoré oblasti tzv. food waste aktívne prispievajú k zlepšeniu situácie a šírení osvety. Dánska rada pre poľnohospodárstvo a potraviny odhaduje, že medzi rokmi 2006 až 2011/12, znížili Dáni svoj potravinový odpad o 25%. Podľa najnovších údajov Dánskej agentúry ochrany životného prostredia (EPA) znížili Dáni svoj potravinový odpad v období od 2011/2012 do 2017 o 8%.Súťažný ročník festivalu Ekotopfilm - Envirofilm v Bratislave a v Banskej Bystrici piatkom končí, organizátori sa však od septembra 2019 opäť vydávajú na cesty naprieč Slovenskom s výberom najlepších dokumentárnych filmov. Počas celého kalendárneho roka navštevuje festival takmer 50 slovenských miest v rámci projektu Ekotopfilm - Envirofilm TOUR.Viac informácií nájdete na www.ekotopfilm.sk M6NTHS je oceňovaný film o zvierati v zajatí, túžiacom po slobode a prirodzenom prostredí. Zviera, ktoré rovnako ako my, má schopnosť snívať, je inteligentné, zvedavé, spoločenské a citlivé, a v ktorom môžeme jasne rozpoznať dušu. Zviera, ktoré môže žiť až desať rokov vo voľnej prírode, ale len šesť mesiacov v našom zajatí. Bez šokových efektov, komentáru či moderátora, tento film navždy zmení váš pohľad na ošípané. Pozrite sa na svet jeho očami a zistíte čo vďaka nám vidia...Nenápadná ríša húb riadi život na Zemi. Je to mimozemský svet s najväčšími a najstaršími organizmami aké tu dnes žijú. Boli to práve huby, ktoré umožnili život na pustej planéte a boli to opäť huby, ktoré priniesli život späť na Zem po poslednej udalosti masového vyhynutia. Z pohľadu evolúcie a prírodných vied prinášajú vedci také objavy z ríše húb, ktoré zmenia náš život. Niektoré huby nás zachránia, iné zas ohrozia, a len teraz začíname chápať ako to celé funguje.Daniel Balima (67) je skúsený záhradník z Tenkodogo, malého mesta v subsaharskej Afrike v Burkina Faso, kde žije od narodenia so svojou veľkou rodinou. Ako dieťa ochorel na detskú obrnu a hoci vyrastal bez funkčných nôh, je schopný pokračovať v práci svojho otca v rodinnej škôlke. Namiesto nôh kráča po rukách. Za viac ako päťdesiat rokov svojej činnosti dal život viac ako miliónu stromov a to je to, čo je pre Daniela najdôležitejšie, pretože ako hovorí, jeho krajina potrebuje kvôli suchu veľa stromov a nemieni v tom prestať. Práve naopak, sníva o vysadení ďalšieho milióna.Pre mnohých je Arktída sterilné miesto bez života. Avšak Joseph Cook skúma, ako je možné, že bohatý ekosystém mikrobiálneho života prekvitá práve tu, v jednom z najdrsnejších prostredí Zeme. Okrem iného zistil, že tieto mikróby môžu urýchľovať roztápanie našich vzácnych ľadovcov a ľadových dosiek. Jeho priekopnícka práca s diaľkovým snímaním z dronov (a jednodňových satelitov) by nám mohla pomôcť pochopiť dôsledky zmeny klímy na našich póloch.V roku 1979 uvidel mladík mŕtve zvieratá a hady okolo pustého brehu rieky. Chcel zistiť dôvody týchto úmrtí. Dôvodom bolo odlesňovanie. Aby živočíchom pomohol, začal vysádzať stromčeky uprostred neúrodnej pustiny v Assame. Každý deň zasadil jeden nový stromček. O 40 rokov neskôr... Vybrali sme sa za ním s kamerou, aby sme si pozreli svet, ktorý vytvoril.Po smrti svojho otca a mnohých ďalších z jeho dediny, sa režisér Daniel Lambo rozhodne nájsť pravdu o smrtiacom azbestovom priemysle. Jeho hľadanie ho privedie na najväčšiu skládku azbestového odpadu v Indii. Odhalí chladnokrvný priemysel, ktorý stále ohrozuje životy pracovníkov a spotrebiteľov na celom svete. Film ponúka úžasný príbeh boja jednotlivcov proti stále prekvitajúcemu priemyslu výroby azbestu.Ľudská činnosť nemá na našu planétu vždy pozitívny vplyv. Krátky animovaný film skúma prirodzené cykly výmeny medzi ľuďmi a živočíchmi. Odvážte sa pozrieť a zmeniť svet.Výroba potravín je čoraz väčším biznisom pre hŕstku "vyvolených”, veľkých spoločností. Dokument sleduje priemyselnú výrobu bravčového mäsa a s ním súvisiace pestovanie monokultúry sójových bôbov z Číny do Brazílie cez Spojené štáty a Mozambik. Dokument opisuje obrovskú koncentráciu moci v rukách týchto západných a čínskych spoločností. Medzitým stovky tisíc malých výrobcov stratili svoj biznis a krajinný charakter sa neustále mení. Systém bol exportovaný do celého sveta. Od hnojísk (odpadových lagún) v Severnej Karolíne až po sójovú monokultúru v amazonskom dažďovom pralese, film nastoľuje otázku, či tento proces nie je hrozbou pre environmentálnu rovnováhu planéty.Inzercia