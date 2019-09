Ekvádor chce spolu s Kolumbiou a Peru zorganizovať MS 2030

Na archívnej snímke ekvádorský prezident Lenín Moreno a jeho manželka Rocio Gonzalez. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Quito 8. septembra (TASR) - Ekvádor prejavil záujem zorganizovať spoločne s Kolumbiou a Peru futbalové majstrovstvá sveta v roku 2030. Ekvádorský prezident Lenín Moreno na Twitteri uviedol, že už v tejto súvislosti oslovil svojich náprotivkov Ivana Duqueho z Kolumbie a Martina Vizcarru z Peru. Jeho ambíciou je zostavenie spoločnej kandidatúry na MS 2030, teda v roku, keď".Kandidatúra Ekvádora, Peru a Kolumbie by bojovala o pridelenie MS s ďalšími juhoamerickými krajinami Argentínou, Čile, Uruguajom a Paraguajom, ktoré už dávnejšie ohlásili spoločnú kandidatúru. Do boja o MS 2030 sa chcú prihlásiť aj Bulharsko s Gréckom, Rumunskom a Srbskom, o kandidatúre uvažujú aj Anglicko so Škótskom, Severným Írskom a Walesom. Záujem hlásia aj Maroko či Čína. Informáciu priniesla agentúra DPA.