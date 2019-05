Ekvádor odovzdá Spojeným štátom osobné veci Assangea

Julian Assange, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 14. mája (TASR) - Ekvádor odovzdá Spojeným štátom dokumenty a počítačový hardvér, ktorý zanechal whistleblower a zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange na veľvyslanectve tejto juhoamerickej krajiny v Londýne. Oznámili to v pondelok jeho právnici, ktorých citovala tlačová agentúra AFP.Ekvádorská prokuratúra udelila britskej polícii povolenie na prehliadku izby, ktorú Assange obýval sedem rokov, a skonfiškovanie jeho osobných vecí vrátane počítačov, mobilných telefónov, pamäťových kariet a iných elektronických zariadení. Predmety budú zaslané do Spojených štátov v rámci reakcie Ekvádoru na žiadosť amerického rezortu spravodlivosti o spoluprácu pri vyšetrovaní Assangea.povedal pre AFP v Madride jeden z Assangeových právnikov. Assange sa momentálne nachádza v londýnskom väzení. Spojené štáty ho obviňujú z "konšpirácie" a prelomenia prístupových hesiel počítačov amerického rezortu obrany.Assangeovi hrozí v prípade usvedčenia maximálne päť rokov za mrežami. Jeho tím bojuje proti jeho vydaniu do Spojených štátov, pričom tento proces môže trvať roky.Assangea (47), ktorý sa ukrýval na ekvádorskom veľvyslanectve od roku 2012 so zámerom vyhnúť sa extradícii do Švédska v súvislosti s obvineniami zo znásilnenia, zatkli 11. apríla po tom, ako ho Ekvádor vydal.Londýnsky súd ho odsúdil 1. mája na 50 týždňov väzenia za porušenie podmienok prepustenia na kauciu, keď sa uchýlil na ekvádorskú ambasádu. Švédska prokuratúra sa v pondelok rozhodla, že obnoví vyšetrovanie Assangea v súvislosti s údajným znásilnením z roku 2010, čo však on odmieta a tvrdí, že ide o zámienku na jeho vydanie do Spojených štátov.