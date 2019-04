Ekvádorský prezident Moreno obvinil Assangea z koordinácie hackerov

Na archívnej snímke Lenín Moreno. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 17. apríla (TASR) - Ekvádorský prezident Lenín Moreno obvinil v utorok zakladateľ organizácie WikiLeaks Juliana Assangea, že počas svojho viac ako šesťročného pobytu na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne ho navštívilo viacero hackerov, ktorým dával pokyny, ako šíriť informácie dôležité pre WikiLeaks a sponzorov zakladateľa spoločnosti. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Moreno tiež povedal, že jedným z hackerov, ktorý Assangea viackrát navštívil, bol aj softvérový vývojár Ola Bini. Ten je v súčasnosti v Ekvádore vo vyšetrovacej väzbe. Bini žije v ekvádorskej metropole Quito a zadržali ho len niekoľko hodín po tom, čo 11. apríla Moreno vyhostil z ekvádorskej ambasády v Londýne Assangea, ktorého následne zadržala Metropolitná polícia.Moreno Biniho obvinil z neoprávneného prieniku do mobilných telefónov a internetových účtov súkromných osôb i ekvádorských vládnych činiteľov.Biniho rodičia vyzvali ekvádorské úrady, aby ich syna prepustili, pričom vyjadrili presvedčenie, že sa nedopustil nijakého protiprávneho konania. "Ola je kamarát Juliana Assangea, to je všetko," povedal Biniho otec Dag Gustafsson.Moreno svoje obvinenia na adresu Biniho a Assangea vyslovil počas päťdňovej návštevy Washingtonu, kde sa zúčastňuje Medziamerického dialógu (IAD).Assangea, austrálskeho vydavateľa a internetového aktivistu, zatkli vo štvrtok na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne po tom, ako mu Ekvádor po takmer siedmich rokoch zrušil azyl. Podľa obvinenia porušil podmienky prepustenia na kauciu. Juliana Assangea uznal vo štvrtok londýnsky súd za vinného z porušenia podmienok prepustenia na kauciu a nariadil jeho väzbu až do oznámenia trestu.Druhého mája sa zúčastní iného pojednávania, ktoré sa bude týkať žiadosti Spojených štátov o jeho vydanie v prípade sprisahania s Chelseou Manningovou za účelom získania tajných informácií z vládneho počítača.Assangeovi priaznivci tvrdia, že Ekvádor zradil zakladateľa WikiLeaks na príkaz Washingtonu. Ukončenie jeho azylového pobytu bolo podľa nich nelegálne a predstavuje temnú chvíľu pre slobodu tlače.