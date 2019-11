EL: Braga a Wolves s postupom do šestnásťfinále

Na snímke hráči ŠK Slovan Bratislava oslavujú vyrovnávajúci gól na 1:1 počas zápasu 2. kola K - skupiny futbalovej Európskej ligy Sporting Braga – ŠK Slovan Bratislava 3. októbra 2019 v Brage. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Braga 29. novembra (TASR) - Futbalisti Wolverhamptonu Wanderers a Sportingu Braga si vo štvrtok zabezpečili postup do šestnásťfinále Európskej ligy z K-skupiny, v ktorej účinkuje aj bratislavský Slovan. Obom na to stačila remíza 3:3 vo vzájomnom dueli na portugalskej pôde.," povedal po zápase kouč domácich Ricardo Sá Pinto. Slovan na ihrisku Bragy remizoval 2:2.Sporting ťahá v pohárovej Európe pozoruhodnú šnúru dvanástich zápasov bez prehry, naposledy ju utrpel ešte v predminulej sezóne vo februári 2018 v EL na trávniku Olympique Marseille 0:3. V minulej sezóne Braga vypadla v 3. predkole EL so Zorjou Luhansk (2:2 doma a 1:1 vonku).Braga mala síce lepší štart do zápasu a ujala sa vedenia, no prvý polčas napokon prehrala 1:3. Po zmene strán domáci manko dokázali zlikvidovať a momentálne sú na čele tabuľky o bod pred Wolverhamptonom. V poslednom kole skupinovej fázy 12. decembra sa Braga predstaví na ihrisku Slovana a Wolverhampton privíta Besiktas." uviedol kouč Wolverhamptonu Nuno Espirito Santo. "