EL: DAC si pred odvetou verí na postup, Koštrna: Máme na to

Odveta 1. predkola EL 2018/19:



Dinamo Tbilisi - FC DAC 1904 Dunajská Streda /štvrtok 19. júla, 19.00 SELČ, Štadión Borisa Paichadzeho, Tbilisi/

rozhodcovia: Meckarovski - Nedelkoski, Petreski (všetci Mac.)

/prvý zápas 1:1/

Tbilisi 18. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zabojujú vo štvrtok o prvý úspešný dvojzápas v európskej súťaži po 30 rokoch. V odvete 1. predkola Európskej ligy 2018/19 nastúpia o 19.00 SELČ na ihrisku Dinama Tbilisi. V Pohári UEFA 1988/89 postúpili v úvodnom kole cez švédsky Östers IF, v druhom nestačili na mníchovský Bayern. V druhej najprestížnejšej európskej súťaži sa predstavili aj v sezóne 1993/94, no prehrali s rakúskym Salzburgom po dvoch výsledkoch 0:2.Po domácom zápase 1. predkola s Dinamom sú v priaznivejšej pozícii než pred štvrťstoročím, hoci sa im minulý týždeň v MOL Aréne nepodarilo zvíťaziť. Po remíze 1:1 nemôže hrať fortunaligový zástupca na pôde šestnásťnásobného majstra Gruzínska na udržiavanie, potrebuje streliť gól.povedal obranca Kristián Koštrna pre TASR.Pre Dunajskú Stredu bolo stretnutie s Tbilisi premiérové súťažné v novom ročníku, Fortuna ligu odštartuje až v nedeľu v Podbrezovej. Dinamo figuruje po osemnástich kolách gruzínskej ligy na druhom mieste s päťbodovým mankom na vedúce Saburtalo. Napriek chýbajúcej zápasovej praxi si zverenci Taliana Marca Rossiho vypracovali na vlastnom trávniku oveľa viac príležitostí než hostia, doplatili však na koncovku, pre ktorú si do odvety nepriniesli výhodnejší rezultát.pokračoval ďalší obranca Tomáš Huk, ktorý predpokladá, že protivník pozmení svoj prístup:Brankár Patrik Macej si v Dunajskej Strede musel dávať pozor predovšetkým na kontry Dinama, v Tbilisi rovnako ako Huk očakáva otvorenejší prejav gruzínskeho mužstva:V stredu mal DAC na programe predzápasovú tlačovú konferenciu a tréning na Štadióne Borisa Paichadzeho s kapacitou takmer 55.000 miest, ktorý slúži ako domovský stánok Dinama Tbilisi i gruzínskej reprezentácie. Štvrtkový duel na ňom v úlohe hlavného rozhodcu povedie Dimitar Meckarovski z Macedónska. Víťaz sa v 2. predkole stretne s postupujúcim z dvojice Dinamo Minsk a Derry City. Bieloruský tím triumfoval v Írsku 2:0 a pred domácou odvetou je favorit.vyslaný redaktor TASR