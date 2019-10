EL: Greif neprežil ideálny zápas, Lobotka tiež prišiel na Slovan

Na snímke brankár ŠK Slovan Bratislava Dominik Greif. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Kozáka potešil prístup hráčov, v tíme ešte vidí viac potenciálu

Bratislava 4. októbra (TASR) - Brankár futbalistov Slovana Bratislava Dominik Greif sa v zápase 2. kola Európskej ligy UEFA 2019/2020 na ihrisku Sportingu Braga necítil úplne komfortne. Napriek tomu, že Braga mala v zápase prevahu, lopta do priestoru Greifovej brány neletela často. Aj preto 22-ročný brankár vyzdvihol predovšetkým skvelý kolektívny výkon, ktorý Slovanu priniesol po remíze 2:2 celkovo už štvrtý bod do tabuľky K-skupiny. Na tribúne mu držal palce aj reprezentačný spoluhráč Stanislav Lobotka.Greif musel byť neustále v strehu, hráči Bragy mali loptu častejšie na kopačkách, ale veľa šancí si nevypracovali.povedal brankár Slovana po zápase.Slovenského majstra nezlomil gól na 1:0 a neskôr ani ďalší zásah Bragy na 2:1. Tréner Ján Kozák poslal na ihrisko trojicu Marin Ljubičič, Dejan Dražič a Erik Daniel a podpora ofenzívy sa vyplatila.dodal Greif.Mladý brankár je so ziskom štyroch bodov po dvoch dueloch spokojný. Na Slovan čaká v najbližšom domácom zápase EL Wolverhampton, konfrontácia s ním nebude ľahká.Lobotka sa na zápas prišiel pozrieť z Viga, odkiaľ to mal do Bragy hodinu autom.povedal Lobotka po stretnutí, ktorý má o vystúpení Slovana v tejto sezóne EL prehľad, videl aj zostrih zápasu proti Besiktasu.dodal hráč Celty Vigo. Po zápase sa chystal poslať Greifovi blahoprajnú esemesku, ale s hráčmi slovenského majstra si nestihol nič povedať: "Tréner futbalistov Slovana Bratislava Ján Kozák mladší nakopol mužstvo hneď po svojom príchode na lavičku. Na konci augusta prevzal tím po Vladimírovi Radenkovičovi a Slovan odvtedy ťahá pozitívnu šnúru výsledkov. Po Kozákovým vedením prehral v sedemnástich zápasoch len raz v Európskej lige UEFA a raz v domácej súťaži. Trénerpodľa vlastných slov zmenil za ten čas najmä prístup hráčov a myslí si, že Slovan má vďaka tomu ešte viac potenciálu.Ďalší výborný výsledok uhrali jeho zverenci vo štvrtok v Brage v Európskej lige 2019/2020. V zápase 2. kola K-skupiny si zo štadióna Municipal odviezli cennú remízu 2:2. Hoci prehrávali 0:1 i 1:2, dokázali získať bod, pričom vyrovnania sa dočkali v 87. minúte po vlastnom góle Bruna Vianu.povedal Kozák po zápase.Po neúspechu v 1. predkole Ligy majstrov 2019/2020 so Sutjeskou Nikšič Slovan odvolal trénera Martina Ševelu, Kozák mal byť pri mužstve iba dočasne. Svojimi výsledkami si však napokon vypýtal zmluvu.myslí si Kozák.V zápase na ihrisku Bragy hral Slovan s piatimi obrancami, po góle domácich na 2:1 však tréner slovenského majstra zmenil rozostavenie a poslal do hry dvoch nových hráčov Marina Ljubičiča a Dejana Dražiča. Neskôr prišiel aj Erik Daniel, práve po jeho centri prišiel gól na 2:2.Slovan má po dvoch zápasoch v EL štyri body a je nečakaný líder K-skupiny. Má tak reálne šance na postup.povedal Kozák.Proti PAOK Solún v play off EL i v prvom zápase skupiny proti Besiktasu (4:2) hráči Slovana ukázali, že sú schopní hrať veľké zápasy. Besiktasu a teraz Brage Slovan nastrieľal dokopy šesť gólov.uzavrel Kozák.