EL: Hrošovský sa rozlúčil s Plzňou: Boli to krásne chvíle

Na archívnej snímke futbalista Patrik Hrošovský. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Plzeň 16. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský odohral vo štvrtok svoj posledný duel za Viktoriu Plzeň. Po vypadnutí z Európskej ligy s Antverpami zamieril do Racingu Genk, s ktorým sa už v júli dohodol na zmluve do júna 2024. Genk za neho zaplatil viac ako 100 miliónov českých korún.Hrošovský prišiel do Plzne v lete 2009 ešte ako 17-ročný tínedžer a s Viktoriou sa napokon lúčil s kapitánskou páskou na ruke.povedal Hrošovský pre isport.cz.Pred adaptovaním sa v základnej zostave Viktorie prešiel hosťovaniami v Sokolove, Ústí nad Labem a Znojme. V Plzni potom získal celkovo tri majstrovské tituly, zahral si Ligu majstrov a v nej dal gól slávnemu Realu Madrid na jeho štadióne. "Slzy ešte neboli, po zápase s Antverpami som sa lúčil s fanúšikmi. S tímom a všetkými ľuďmi, s ktorými som v Plzni zažil fantastické chvíle, sa rozlúčim v piatok. Hneď po zápase nebola vhodná chvíľa," uviedol dvadsaťsedemročný stredopoliar.povedal ešte po podpise zmluvy s belgickým majstrom.Jeho výkony pochválil aj kouč Plzne Pavel Vrba: