EL: Mak chcel ísť kopnúť jedenástku, loptu si zobral Dzjuba a nedal

Róbert Mak, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Kodaň 26. októbra (TASR) - Po 3. kole Európskej ligy UEFA sa na čelo C-skupiny vyhupol Zenit Petrohrad, ktorý vo štvrtok otočil duel s Girondins Bordeaux a vyhral 2:1. Zo zisku cenných troch bodov mal radosť aj slovenský futbalista Róbert Mak, ktorý nastúpil v základnej zostave domácich a hral do 76. minúty.Po vedúcom góle Jimmyho Brianda vyrovnal hlavičkou v 41. minúte ruský reprezentačný útočník Arťom Dzjuba, ten potom po prestávke nepremenil penaltu, no Zenit dokázal napriek tomu vydrieť víťazstvo, keď sa v 85. minúte presadil Daler Kuzjajev.povedal Mak pre svoju webstránku.Slovenský reprezentant, ktorý nastúpil na poste pravého krídelníka, v 53. minúte za stavu 1:1 sledoval, ako Dzjubovu zle umiestnenú strelu z pokutového kopu vyrazil brankár Bordeaux.dodal Mak.Sedembodový Zenit vedie skupinu s náskokom jedného bodu pred Slaviou Praha, tretia je Kodaň (4 b.). Slavia v zostave so slovenským stredopoliarom Miroslavom Stochom triumfovala vo štvrtok na ihrisku dánskeho klubu 1:0. Rozhodol o tom krátko po zmene strán Jan Matoušek, pre ktorého to bol premiérový gól v drese "zošívaných". Dvadsaťročný útočník pritom takmer nestihol odlet do Kodane kvôli ľahšej autonehode pri ceste na pražské letisko.prezradil mladík, ktorý ešte pred rokom hral druhú najvyššiu českú súťaž.Stoch nastúpil v základnej zostave Slavie, z trávnika išiel dole v 86. minúte. Za domácich odohral celý zápas jeho krajan Ján Greguš, Denis Vavro zasiahol do hry od 84. minúty.hodnotil zápas pre klubový web tréner Slavie Jindřich Trpišovský.dodal.