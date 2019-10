EL: Na zápase Slovan - Wolverhampton budú deti z celého Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 17. októbra (TASR) - Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava pozastavil možnosť rezervácii vstupeniek pre deti do 14 rokov na duel skupinovej fázy Európskej ligy s Wolverhamptonom Wanderers (24. októbra o 18.55 h). Týždeň pred zápasom je totiž vystavených cez 17.000 bezplatných vstupeniek a nevybavených je ešte 130 objednávok zo základných škôl a futbalových klubov. Tehelné pole bude zaplnené deťmi nielen z Bratislavy, ale aj z celého Slovenska.Klub preto základné školy, resp. futbalové klub žiada, aby už neposielali ďalšie rezervácie, tie totiž z kapacitných dôvodov už nebudú vybavované.uviedol prostredníctvom tlačovej správy marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka.ŠK Slovan v súvislosti so zápasom s Wolverhamptonom prispôsobuje prípravy skutočnosti, že v hľadisku budú deti. Na celom štadióne budú v prevádzke bufety, ktorých sortiment bude prispôsobený detským fanúšikom. Rovnako bude otvorený aj fanshop s rôznymi klubovými suvenírmi či šálmi.Futbalisti Slovana odohrajú aj druhý domáci zápas v K-skupine EL bez divákov. Odvolacia komisia UEFA totiž zamietla odvolanie klubu voči trestu udelenému za správanie fanúšikov v domácom súboji play off s PAOK-om Solún (1:0).