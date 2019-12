EL: Nemecký líder skončil už v skupine, M´gladbach smútil v závere

Slovenský reprezentačný stredopoliar v drese Borussie Mönchengladbach László Bénes. FOTO TARS/DPA Foto: TASR Foto: TASR

Mönchengladbach 13. decembra (TASR) - Futbalisti Borussie Mönchengladbach vedú najvyššiu nemeckú súťaž, ale v Európskej lige neprešli skupinovou fázou. Vo štvrtkovom záverečnom stretnutí J-skupiny podľahli na vlastnom štadióne Basaksehiru Istanbul 1:2 gólom v nadstavenom čase, pričom remíza by im stačila na postup do šestnásťfinále.Prvý polčas sa skončil nerozhodne a domáci dlho držali postupový stav aj po zmene strán. Lenže v závere neustrážili Enza Crivelliho a ten zabezpečil jarnú účasť hosťom z Turecka. "," ľutoval stredopoliar Patrick Herrmann, ktorý absolvoval celý duel. V zostave Borussie absentoval slovenský reprezentant László Bénes, v zápasovej nominácii tureckého klubu nebol stopér Martin Škrtel.Dvadsaťosemročnému Herrmannovi, ktorý si dres Mönchengladbachu oblieka počas celej profesionálnej kariéry, sa len ťažko hľadali ďalšie slová: "" Takisto v kabíne bundesligistu bolo po konečnom hvizde ticho. "," zdôraznil nemecký stredopoliar.Mönchengladbach figuruje po štrnástich kolách na čele tabuľky o bod pred Lipskom. Už v nedeľu o 15.30 h nastúpi na pôde deviateho Wolfsburgu a Herrmann so spoluhráčmi sa pokúsia odčiniť sklamanie z EL: "