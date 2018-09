EL: Sevilla rozdrvila Liége, Jablonec s Považancom prehral

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Sumáre - 1. kolo skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2018/2019:



G-skupina:



Rapid Viedeň - Spartak Moskva 2:0 (0:0)



Góly: 50. Timofejev (vl.), 68. Murg. Rozhodca: Bieri (Švaj.)



FC Villarreal - Glasgow Rangers 2:2 (1:0)



Góly: 1. Bacca, 69. Moreno - 67. Arfield, 76. Lafferty. Rozhodca: Kovács (Rum.)







H-skupina:



Lazio Rím - Apollon Limassol 2:1 (1:0)



Góly: 14. Alberto, 84. Immobile (z 11 m) - 88. Zelaya. Rozhodca: Aghajev (Azerb.)



Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0)



Góly: 3. Ocampos - 52. Torro, 89. Jovič. ČK: 59. Willems (Frankfurt) po 2. ŽK. Rozhodca: Jug (Slov.)





I-skupina:



KRC Genk - Malmö FF 2:0 (1:0)



Góly: 37. Trossard, 71. Samata. Rozhodca: Jeskov (Rus.)



Besiktas Istanbul - SC Sarpsborg 3:1 (0:0)



Góly: 51. Babel, 69. Roco, 82. Lens - 90.+4 Zachariassen. Rozhodca: Bognár (Maď.)





J-skupina:



Akhisar Belediyespor - FC Krasnodar 0:1 (0:1)



Gól: 26. Claesson. Rozhodca: Nevalainen (Fín.)



FC Sevilla - Standard Liége 5:1 (2:1)



Góly: 8. a 74. Banega (druhý z 11 m), 41. Vazquez, 49. a 70. Ben Yedder - 39. Djenepo. Rozhodca: Mažeika (Lit.)







K-skupina



Dynamo Kyjev - FC Astana 2:2 (2:1)



Góly: 11. Cygankov, 45.+2 Garmaš - 21. Aničič, 90.+5 Murtazajev. Rozhodca: Özkahya (Tur.)



Stade Rennes - FK Jablonec 2:1 (1:0)



Góly: 31. Sarr, 90. Ben Arfa (z 11 m) - 54. Trávník. Rozhodca: Nilsen (Nór.)



/Jakub Považanec (Jablonec) odohral celý zápas + ŽK/







L-skupina:



FC MOL Vidi - BATE Borisov 0:2 (0:1)



Góly: 27. Tuominen, 85. Filipenko. ČK: 90.+5 Filipovič (BATE) po 2. ŽK. Rozhodca: Kristoffersen (Dán.)



/Tomáš Tujvel (MOL Vidi) odchytal celý zápas/



PAOK Solún - Chelsea Londýn 0:1 (0:1)



Gól: 7. Willian. Rozhodca: Undiano Mallenco (Šp.)

Bratislava 20. septembra (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Sevilla vstúpil do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2018/2019 hladkým domácim víťazstvom 5:1 nad Standardom Liége.Päťnásobný víťaz EL, resp. Pohára UEFA sa vo štvrtkovom dueli J-skupiny ujal vedenia už v 8. minúte, keď Ever Banega z priameho kopu nedal šancu hosťujúcemu brankárovi. V 39. minúte vyrovnal Moussa Djenepo, ale už o dve minúty prinavrátil Andalúzanom vedenie Franco Vazquez. Po zmene strán pridal favorit ďalšie tri góly.Finalista predošlej edície súťaže Olympique Marseille podľahol doma Eintrachtu Frankfurt 1:2. Nemecký tím hral od 59. minúty bez vylúčeného Jetra Willemsa, ale v početnej nevýhode dokázal v 89. minúte šokovať Stade Velodrome gólom Luku Joviča.V L-skupine potvrdila Chelsea Londýn pozíciu favorita, keď zvíťazila na horúcej pôde PAOK Solún 1:0. O troch bodoch pre "The Blues" rozhodol rýchly presný zásah Williana zo 7. minúty po prihrávke od Rossa Barkleyho za chrbát domácej obrany.Medzi žrďami maďarského klubu FC MOL Vidi v domácom súboji s BATE Borisov sa objavil Slovák Tomáš Tujvel. Čerstvo 35-ročný brankár inkasoval v 27. minúte po krížnej strele Jasseho Tuominena z ostrého uhla. Bieloruský tím spečatil výhru 2:0 v 85. minúte po presnej hlavičke Jegora Filipenka, ktorý si dobre nabehol na center z priameho kopu.Stredopoliar Jakub Považanec sa v drese Jablonca predstavil na pôde Stade Rennes. Český tím prehral v Bretónsku 1:2 po premenenej jedenástke Hatema Ben Arfu v 90. minúte, v druhom súboji K-skupiny remizovalo Dynamo Kyjev s Astanou 2:2.