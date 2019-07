EL: Slovan opäť sklamal fanúšikov, Kozák ml.: Hráčom chýba srdce

Na snímke dočasne poverený tréner Slovana Ján Kozák ml.. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júla (TASR) - S tesným náskokom 2:1 pôjdu futbalisti Slovana Bratislava budúci týždeň do Kosova do odvety 2. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020. Majster SR síce v stredu zvíťazil nad kosovským šampiónom KF Feronikeli, ale výkonom opäť zaostal za očakávaniami, čo jeho hráčom dalo najavo aj nespokojné publikum.Po vypadnutí už v 1. predkole Ligy majstrov s čiernohorskou Sutjeskou Nikšič mali hráči Slovana v pohárovej Európe šancu rehabilitovať sa prípadným dobrým výkonom a výsledkom. Pred návštevou vyše 7000 divákov sa im to však nepodarilo a Tehelným poľom sa ozýval piskot. Domáci kotol tiež v druhom polčase hráčom spieval ironickú verziu tradičného klubového chorálu, v ktorom hráčom odkázal, že"Belasí" síce herne súpera predčili, nedokázali si ale vypracovať vyšší náskok a ani bojovnosťou nestrhli divákov na svoju stranu. Skóre otvoril v 9. minúte Nono, po hodine hry pridal druhý gól Andraž Šporar z viac ako prísnej jedenástky, hostia znížili v 67. minúte zásluhou Mendurima Hotiho.Slovan stále hľadá nového hlavného trénera po odvolaní Martina Ševelu. Úradujúceho fortunaligového šampióna viedol v stredu tréner juniorky Ján Kozák ml., keďže dočasný kouč Vladimir Radenkovič prijal výzvu srbskej vlády a v dvojzápase proti Feronikeli absentuje na lavičke. Chýbali tiež srbskí hráči Aleksandar Čavrič a Dejan Dražič.zhodnotil výsledok Kozák ml. na pozápasovej tlačovej konferencii.Následne sa tiež stručne a diplomaticky, ale veľavravne vyjadril k momentálne atmosfére v klube:Odveta sa odohrá v utorok 30. júla o 18.00 SELČ v Prištine, postupujúci si v majstrovskej vetve 3. predkola zmeria sily s neúspešným z dvojice FC Dundalk (Ír.) a FK Karabach (Azer.).Hoci vedenie klubu pred zápasom apelovalo na fanúšikov, aby sa na štadióne zdržali akýchkoľvek prejavov súvisiacich s politickou situáciou týkajúcou sa Kosova, nie všetci to rešpektovali. Slovanu tak teraz hrozí trest od Európskej futbalovej únie (UEFA).