EL: Slovan prehral na ihrisku Besiktasu penaltou z nadstaveného času

Na snímke zľava Myenty Abena (Slovan), Umut Nayir, Mohamed Elneny (obaja Besiktas) a brankár Dominik Greif (Slovan) počas odvetného stretnutia 5. kola K-skupiny Európskej ligy Besiktas Istanbul - ŠK Slovan Bratislava 28. novembra 2019 v Istanbule. FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR Na snímke zľava Myenty Abena (Slovan), Umut Nayir, Mohamed Elneny (obaja Besiktas) a brankár Dominik Greif (Slovan) počas odvetného stretnutia 5. kola K-skupiny Európskej ligy Besiktas Istanbul - ŠK Slovan Bratislava 28. novembra 2019 v Istanbule. FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR

Istanbul 28. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava nepostúpili do ďalšej fázy Európskej ligy UEFA 2019/2020. Vo štvrtkovom dueli na pôde Besiktasu Istanbul prehrali 1:2, v priebežnej tabuľke sú na treťom mieste so štyrmi bodmi. Ďalej zo skupiny postúpili Sporting Braga a Wolverhampton Wanderers.



Slovan viedol vo Vodafone Aréne po góle Erika Daniela z 35. minúty, po prestávke domáci vyrovnali zásluhou Enza Roca. O triumfe Besiktasu rozhodol v nadstavenom čase z penalty striedajúci Adem Ljajič. S tohtoročnou pohárovou Európou sa Slovan rozlúči vo štvrtok 12. decembra v domácom zápase s Bragou.

Besiktas Istanbul - ŠK Slovan Bratislava 2:1 (0:1)



Góly: 75. Roco, 90.+2 Ljajič - 35. Daniel. Rozhodovali: Jorgji - Cokaj, Avdo (všetci Alb.), ŽK: Uysal, Erkin, Elneny, Ljajič - Moha, Holman, Rabiu, Abena.



Besiktas: Karius - Uysal, Vida, Roco, Rebocho (46. Ljajič) - Elneny, Özyakup (76. Yalcin), Diaby - Boyd (46. N'Koudou), Nayir, Erkin



Slovan: Greif - Bajrič, Abena, Božikov, De Marco - De Kamps, Rabiu - Holman (83. Ljubičič), Daniel (87. Ratao), Moha (76. Dražič) - Šporar



Domáci začali náporom, prvú šancu mal Elneny, ale jeho zakončenie obrana Slovana zblokovala. Hra sa potom vyrovnala, hralo sa prevažne v strede ihriska, hráči Slovana nedovoľovali domácim rozvíjať ofenzívne akcie. Vážnejšia príležitosť prišla v 26. minúte po centri do šestnástky Slovana, ale Nayira opäť dobre zdvojila obrana. O tri minúty neskôr mal ešte lepšiu možnosť Özyakup po zaváhaní De Marca, ale v dobrej pozícii prestrelil bránku. Slovan v ofenzíve nebol nebezpečný, ale v 35. minúte sa po centri De Marca dostal k lopte Erik Daniel a otvoril skóre. Po góle sa hralo opäť prevažne medzi šestnástkami, no v 44. minúte dostal loptu do behu Šporar, ale vo výbornej šanci poslal loptu vedľa ľavej žrde.



Tréner domácich Avci poslal do druhého polčasu dvoch nových hráčov N'Koudoua a Ljajiča a jeho zverenci sa snažili čo najrýchlejšie vyrovnať. Greifa v 49. minúte ohrozil Nayir, bola to vôbec prvá strela domácich, ktorá smerovala na bránku. Slovan odpovedal o minútu neskôr, Karius musel vyboxovať tvrdú strelu Daniela spoza šestnástky. Besiktas potom ožil, kopal štyri rohové kopy za sebou, ale bez úspechu. V 64. minúte nebezpečne hlavičkoval Holman, lopta tesne minula bránu. Domáci potom prebrali iniciatívu, Nayir napálil brvno, no v 75. minúte dostal loptu na hlavu Roco a vyrovnal. Besiktas chcel v závere strhnúť triumf na svoju stranu, výborné šance mali Nayir a Yalcin, ale Greif svoj tím zachránil. V závere však Besiktas predsa len dokázal skórovať, keď Abena v šestnástke fauloval a Ljajič z penalty nezaváhal.

Hlasy po zápase (zdroj RTVS/:



Dominik Greif, brankára Slovana: "Je to ťažká prehra. Je to škoda, prvý polčas em mali výborný. V druhom dejstve Turci zvýšili tlak, boli tam viaceré kontroverzné situácvie. Ťažko sa k tomu vyjadruje, musel by som si ich pozrieť na videu."



Erik Daniel, strelec jediného gólu Slovana: "Nebol to môj životný gól, lebo sme napokon prehrali. Prvý polčas bol z našej strany výborný. V druhom dejstve tam Besiktasu všetko padlo. Napriek prehre sa nemáme za čo hanbiť."



Andraž Šporar, útočník Slovana: "Škoda, že sa mi nepodarilo zvýšiť na 2:0. V druhom polčase Besiktas potvrdil svoju kvalitu. Nemôžeme už postúpiť, v zápase s Bragou sa však s našimi fanúšikmi chceme rozlúčiť víťazstvom."



Ján Kozák, tréner Slovana: "Som sklamaný. Hrali sme o víťazstvo a napokon sme prehrali. Vedeli sme, že po polčase domáci niečo zmenia, Ljajič oživil ich hru. Ale rozhodli iné veci, ku ktorým sa nebudem vyjadrovať. Kto robí vo futbale, ten to videl."

tabuľka K-skupiny:



1. Braga 5 3 2 0 11:7 11

2. Wolverhampton 5 3 1 1 7:5 10

3. SLOVAN 5 1 1 3 8:9 4

4. Besiktas 5 1 0 4 6:11 3





Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR