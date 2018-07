EL: Slovanista Čavrič by Orhei rád strelil gól, Trenčín je opatrný

Na snímke vpravo Aleksandar Čavrič. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Odvety 1. predkola EL 2018/19:



18.30 ŠK SLOVAN BRATISLAVA - FC Milsami Orhei /štadión Pasienky, prvý zápas 4:2, rozhoduje: Nejc Kajtazovič (Slov.)/

19.00 Dinamo Tbilisi - DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA /1:1, Dimitar Meckarovski (Mac.)/

20.30 AS TRENČÍN - Budučnost Podgorica /Myjava, 2:0, Sergej Lapočkin (Rus.)/



15.00 Kairat Almaty - UE Engordany /prvý zápas: 3:0/

15.00 Tobol Kostonaj - FC Samtredia /1:0/

17.00 Irtyš Pavlodar - FK Trakai /0:0/

17.00 Gandzasar Kapan - Lech Poznaň /0:2/

17.00 FK Laci - Anorthosis Famagusta /1:2/

17.00 Dinamo Minsk - Derry City /2:0/

17.00 Viitorul Konstanca - Racing Union /2:0/

18.00 Gžira United - Radnički Niš /0:4/

18.00 Molde FK - Glenavon FC /1:2/

18.00 Slavia Sofia - FC Ilves /1:0/

18.00 Nömme Kalju - UMF Stjarnan /0:3/

18.30 FC Riga - CSKA Sofia /0:1/

19.00 BK Häcken - FK Liepaja /3:0/

19.00 Sarpsborg 08 FF - IBV Vestmannaeyjar /4:0/

19.00 FK Kešla Baku - FC Balzan /1:4/

19.00 Maccabi Tel-Aviv - Ferencváros Budapešť /1:1/

19.00 Šachtor Soligors - Connah's Quary /3:1/

19.00 AIK Štokholm - Shamrock Rovers /1:0/

19.00 Vardar Skopje - Pjunik Jerevan /0:1/

19.00 Zaria Balti - Górnik Zabrze /0:1/

19.00 Apollon Nikózia - FC Stumbras /0:1/

19.00 FK Priština - CS Fola Esch /0:0/

19.00 Žalgiris Kaunas - KI Klaksvik /2:1/

19.30 FC Nordsjaelland - FC Cliftonville /1:0/

19.30 Progres Niedercorn - FK Gabala /2:0/

19.45 Beitar Jeruzalem - Čichura Sačchere /0:0/

20.00 FC Kodaň - KuPS Kuopio /1:0/

20.00 Luftetari - FK Ventspils /0:5/

20.15 FK Sarajevo - Banants Jerevan /2:1/

20.15 NK Maribor - Partizani Tirana /1:0/

20.30 Partizan Belehrad - Rudar Pljevlja /3:0/

20.30 OFK Titograd - B36 Torshavn /0:0/

20.45 FC Dundalk - Levandia Tallin /1:0/

20.45 Tre Fiori - Rudar Velenje /0:7/

20.45 NSI Runavík - FC Hibernian /1:6/

20.45 NK Osijek - FC Petrocub /1:1/

20.45 FC Coleraine - Spartak Subotica /1:1/

21.00 Újpest Budapešť - Neftči Baku /1:3/

21.00 NK Domžale - Široki Brijeg /2:2/

21.15 FH Hafnarfjördur - FC Lahti /3:0/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Po víťazstvách na ihriskách súperov pôjdu futbalisti Slovana Bratislava aj AS Trenčín do štvrtkových odviet 1. predkola Európskej ligy UEFA 2018/19 s jasnou úlohou spečatiť postup do ďalšej fázy. Slovan na Pasienkoch hostí moldavský Milsami Orhei, ktorý zdolal pred týždňom 4:2. Trenčín v Myjave privíta čiernohorskú Budučnosť Podgorica, na ihrisku ktorej vyhral 2:0.Ak zverenci trénera "belasých" Martina Ševelu podľa očakávania zvládnu úvodnú prekážku, v 2. predkole ich čaká úspešnejší z dua Balzan FC (Malta) - Kešla FK (Azerbajdžan). V prvom súboji vyhral maltský klub doma 4:1.Slovan v Moldavsku potiahol dvoma gólmi marocký stredopoliar so španielskym pasom Moha, bol aj pri ďalších dvoch góloch rekordného majstra SR. Hoci si Ševelovci zápas zbytočne skomplikovali, keď snaživému súperovi dovolili znížiť na 2:3, v závere pridali ešte jeden gól. V odvete si predstavujú ešte lepší priebeh.citoval web Slovana srbského krídelníka Aleksandara Čavriča, ktorý v drese Slovana odohral štyri európske duely, na gól však zatiaľ čaká.dodal.Zápas má výkop o 18.30 h, ako hlavný rozhodca ho povedie Slovinec Nejc Kajtazovič.povedal na predzápasovej tlačovej konferencii tréner Ševela. Tomu prvý zápas veľa ukázal a na odvetu má jasný herný koncept:Dvojgólový náskok z ihriska súpera si do domácej odvety priniesol aj AS Trenčín. V zaujímavom zápase vyhral v Podgorici 2:0, pri súťažnej premiére holandského trénera Ricarda Moniza si udržal čisté konto.citoval Šemrinca oficiálny web Trenčína, ktorý si EL vybojoval v úspešnej baráži s MŠK Žilina.V stredu popoludní na oficiálnej predzápasovej tlačovke predstúpil pred médiá aj Moniz.povedal tréner AS, ktorý má dosť problémov so zranenými hráčmi:Ak Trenčín postúpi, v 2. predkole sa stretne s úspešnejším z dvojice SC Zaria Balti (Moldavsko) - Górnik Zabrze (Poľsko). V prvom súboji vyhral poľský klub na ihrisku súpera 1:0.