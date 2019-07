EL: Slovanisti proti Feronikeli s Kozákom, ale bez Srbov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák

Bratislava 23. júla (TASR) - Futbalistov Slovana Bratislava bude v stredajšom súboji s kosovským majstrom KF Feronikeli v 2. predkole Európskej lige UEFA viesť z lavičky Ján Kozák mladší. Poverený tréner bude na lavičke aj v odvete. Dočasný tréner Vladimír Radenkovič totiž prijal výzvu srbskej vlády a proti Feronikeli nebude na lavičke. Rovnako do hry nezasiahnu ani ďalší dvaja srbskí hráči Alexandar Čavrič a Dejan Dražič.Medzi Kosovom a Srbskom panuje už niekoľko rokov napätie. Srbsko neuznáva Kosovo ako samostatný štát a dodnes ho považuje za svoje územie. Slovan vo svojom vyhlásení uviedol, že rešpektuje rozhodnutie spomenutých hráčov aj trénera. Tréningový proces však aj naďalej bude viesť Radenkovič, chýbať bude iba v zápase. "Je to pre mňa špecifická situácia, dozvedel som sa to včera. Ale komunikujeme spolu. Bude pre mňa dôležité odkomunikovať si veci ešte počas utorňajšieho večerného tréningu, aby som vedel reagovať počas zápasu," uviedol kouč.