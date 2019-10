EL: Slovanu chýba jedine Strelec, Kozák by uvítal aj fanúšikov hostí

Na snímke zľava brankár Slovana Dominik Greif a tréner Slovana Ján Kozák mladší počas tlačovej konferencie pred zápasom 3. kola K-skupiny Európskej ligy vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Wolverhampton Wanderers v Bratislave 23. októbra 2019. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 23. októbra (TASR) - Tréner Ján Kozák ml. má na štvrtkový súboj K-skupiny futbalovej Európskej ligy 2019/20 proti Wolverhamptonu Wanderers k dispozícii kompletný káder s výnimkou Dávida Strelca. Mladý útočník si minulý týždeň zlomil nohu v stretnutí slovenskej reprezentácie do 21 rokov a na jeseň nepomôže "belasým" na domácej ani medzinárodnej scéne.Strelec už podstúpil operáciu.referoval Kozák ml. na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii. Jeho zverenci privítajú súpera z anglickej Premier League o 18.55 h na Tehelnom poli zaplnenom deťmi do 14 rokov. Kouč Slovana by nebol proti, keby Európska futbalová únia (UEFA) umožnila vstup aj hosťujúcim fanúšikom:Úradujúci fortunaligový šampión nastúpi na 3. kolo skupinovej fázy ako líder tabuľky, na konte má štyri body rovnako ako Sporting Braga. Wolverhampton si pripísal o bod menej, Besiktas Istanbul dvakrát prehral.povedal Kozák ml., ktorý si počas hráčskej kariéry obliekal dres West Bromwichu Albion:Slovan po domácom triumfe nad tureckým Besiktasom (4:2) vydoloval na pôde portugalskej Bragy bod za remízu 2:2. V anglickom tíme pôsobí sedem portugalských hráčov, traja Španieli či Mexičan, vedie ich portugalský kouč Nuno Espirito Santo.položil rečnícku otázku brankár Dominik Greif.Po najbližšom vystúpení čaká na "belasých" vo 4. kole odveta v Anglicku, ktorá sa uskutoční 7. novembra.dodal Kozák ml. a jeho slová potvrdil aj Greif: