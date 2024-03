EL: Sparta s Haraslínom prehrala s Liverpoolom vysoko 1:5

Futbalisti Liverpoolu vyhrali v štvrtkovom prvom zápase osemfinále Európskej ligy (EL) na pôde Sparty Praha vysoko 5:1. Za domácich hral do 65. minúty aj slovenský útočník Lukáš Haraslín. Odveta na Anfielde je na programe o týždeň vo štvrtok o 21.00 SEČ.





prvé zápasy osemfinále Európskej ligy:

Favorit v zápase takmer skóroval už v druhej minúte, keď ťažil z chyby Haraslína pred pokutovým územím domácich. Prvý gól padol nakoniec z bieleho bodu po chybe v rozohrávke a následnom faule Asgera Sörensena. Alexis Mac Allister skúsene premenil penaltu, ktorú poslal do opačnej strany, než predpokladal brankár Peter Vindahl. Sparta zahodila v prvom polčase dve vyložené šance a do ďalších obrovských príležitostí sa dostala. Medzi potenciálnymi zakončovateľmi bol aj Haraslín. Liverpool zas predviedol naopak veľkú efektivitu a Darwin Nunez najprv skóroval po výstavnej strele z diaľky pod brvno a v poslednej akcii tímu v nadstavení úvodného dejstva využil center Mac Allistera.Po prestávke poslal v behu do vlastnej brány loptu Conor Bradley a ku kontaktnému gólu bol o chvíľu blízko Haraslín. Ani táto akcia Sparty však nebola úspešná, "The Reds" ešte zvýšili náskok na štvorgólový a potvrdili pozíciu favorita.Prekvapenie sa takmer zrodilo v Baku, kde domáci Karabach Agdam remizoval s Bayerom Leverkusen 2:2. Nemecký tím s prehľadom vedie Bundesligu a v domácej súťaži je v tejto sezóne jediný nezdolaný spomedzi všetkých piatich popredných európskych súťaží. "Farmaceuti" sa koncentrujú na zisk prvej trofeje po viac ako 30 rokoch a prvého ligového titulu, tréner Xabi Alonso tak nepostavil v azerbajdžanskej metropole do základu niekoľko opôr vrátane kapitána a brankára so slovenskými koreňmi Lukáša Hradeckého.Rím triumfoval nad Brightonom vysoko 4:0 a vytrvoril si veľmi dobrú východiskovú pozíciu do odvety. Pre anglický klub je tohtoročná účasť v súťaži historicky prvá na európskej scéne.



Sparta Praha - FC Liverpool 1:5 (0:3)



Góly: 46. Bradley (vlastný) - 25. a 45.+3. Nunez, 6. Mac Allister (z 11 m), 53. Diaz, 90.+4. Szoboszlai



/L. Haraslín (Sparta) hral do 65. minúty/





Karabach Agdam - Bayer Leverkusen 2:2 (2:0)



Góly: 26. Benzia, 45.+2. Juninho - 70. Wirtz, 90.+2. Schick





AS Rím - Brighton & Hove Albion 4:0 (2:0)



Góly: 13. Dybala, 43. Lukaku, 64. Mancini, 68. Cristante