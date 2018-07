EL: Trenčan Šemrinec pred odvetou s Podgoricou: Nič nie je rozhodnuté

Brankár Trenčína Igor Šemrinec, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 13. júla (TASR) - Súťažná premiéra holandského trénera Ricarda Moniza v slovenskom futbalovom AS Trenčín skončila na výbornú. Trenčania si na ihrisku čiernohorskej Budučnosti Podpogrica vytvorili v úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA 2018/19 dvojgólový náskok (2:0). Brankár AS Igor Šemrinec ale nelieta po súboji v Podgorici v oblakoch.citoval Šemrinca oficiálny web Trenčína, ktorý si EL vybojoval v úspešnej baráži s MŠK Žilina.Rovnako opatrný, hoci trochu optimistickejšie naladený, bol obranca Martin Šulek.povedal dvadsaťročný odchovanec klubu.Jedným z pozitív štvrtkového zápasu v metropole Čiernej Hory je nula na konte brankára Šemrinca.povedal Šemrinec.Dôležité momenty pre výsledok sa odohrávali v závere oboch polčasov a v úvode druhého polčasu. V týchto momentoch však zasiahol v poslednom momente skvelým zákrokmi brankár AS, skvelým blokovaním Šulek aj vracajúci sa hráči, ktorí nedali súperovi dostatok pokoja pri zakončení.dodal brankár Trenčína.